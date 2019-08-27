O desfile de Sete de Setembro voltará a ser realizado em Vitória. Já no próximo dia 7, a partir das 8h, o evento está programado no Centro da Capital.
As comemorações da Independência do Brasil ocorriam em outros municípios desde 2015, no governo de Paulo Hartung (sem partido), desafeto do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), o que virou motivo de disputa político-eleitoral.
Desfile de Sete de Setembro será realizado em Vitória
Eleito em 2018 para comandar o Palácio Anchieta, em janeiro Renato Casagrande (PSB) anunciou, ao lado de Luciano, aliado de primeira hora, que o desfile voltaria à Capital.
O evento do próximo dia 7 foi comemorado por Luciano no Twitter nesta terça-feira (27):