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Independência do Brasil

Desfile de Sete de Setembro será realizado em Vitória

Comemorações ocorriam em municípios diferentes desde 2015 e viraram motivo de disputa política

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 03:07

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 ago 2019 às 03:07
Desfile de Sete de Setembro, na Avenida Beira Mar/Arquivo Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
O desfile de Sete de Setembro voltará a ser realizado em Vitória. Já no próximo dia 7, a partir das 8h, o evento está programado no Centro da Capital.
As comemorações da Independência do Brasil ocorriam em outros municípios desde 2015, no governo de Paulo Hartung (sem partido), desafeto do prefeito de Vitória, Luciano Rezende (PPS), o que virou motivo de disputa político-eleitoral.
Desfile de Sete de Setembro será realizado em Vitória
Eleito em 2018 para comandar o Palácio Anchieta, em janeiro Renato Casagrande (PSB) anunciou, ao lado de Luciano, aliado de primeira hora, que o desfile voltaria à Capital
O evento do próximo dia 7 foi comemorado por Luciano no Twitter nesta terça-feira (27):
Como o convite lembra, este ano o Sete de Setembro cai em um sábado. O desfile já foi realizado, desde 2015 em Cariacica (duas vezes), Linhares e Guarapari

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