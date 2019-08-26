Desaprovação pessoal de Bolsonaro sobe de 28% para 53%, diz pesquisa

O presidente Jair Bolsonaro em gravação de pronunciamento que foi ao ar na última sexta-feira (23), sobre queimadas na Amazônia Crédito: Carolina Antunes/PR

desaprova o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro (PSL). É o que mostra a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (26). Mais da metade da populaçãoo desempenho pessoal do presidente(PSL). É o que mostra a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (26).

O índice de desaprovação aumentou significativamente, chegando a 53,7%, ante 28,2% de fevereiro. No início do ano, 57,5% diziam aprovar o desempenho do presidente, mas esse índice caiu agora para 41%. Não quiseram ou não souberam responder 5,3% dos entrevistados.

Com relação ao governo Bolsonaro, também aumentou a reprovação em 20 pontos percentuais. A avaliação negativa do governo passou de 19% em fevereiro para 39,5% em agosto. A avaliação positiva diminuiu, passando de 38,9% em fevereiro para 29,4% agora. A avaliação regular do governo é de 29,1% e 2% não souberam responder.