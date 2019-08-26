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CNT/MDA

Desaprovação pessoal de Bolsonaro sobe de 28% para 53%, diz pesquisa

No início do ano, 57,5% diziam aprovar o desempenho do presidente, mas esse índice caiu agora para 41%
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 10:08

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 10:08

O presidente Jair Bolsonaro em gravação de pronunciamento que foi ao ar na última sexta-feira (23), sobre queimadas na Amazônia Crédito: Carolina Antunes/PR
Mais da metade da população desaprova o desempenho pessoal do presidente Jair Bolsonaro (PSL). É o que mostra a pesquisa CNT/MDA divulgada nesta segunda-feira (26).
O índice de desaprovação aumentou significativamente, chegando a 53,7%, ante 28,2% de fevereiro. No início do ano, 57,5% diziam aprovar o desempenho do presidente, mas esse índice caiu agora para 41%. Não quiseram ou não souberam responder 5,3% dos entrevistados.
> 72,7% consideram inadequada indicação de Eduardo para embaixada
Com relação ao governo Bolsonaro, também aumentou a reprovação em 20 pontos percentuais. A avaliação negativa do governo passou de 19% em fevereiro para 39,5% em agosto. A avaliação positiva diminuiu, passando de 38,9% em fevereiro para 29,4% agora. A avaliação regular do governo é de 29,1% e 2% não souberam responder.
> Manifestante é vaiado ao defender PF e criticar Bolsonaro em Vila Velha
Foram realizadas 2.002 entrevistas, entre os dias 22 e 25 de agosto, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais.

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