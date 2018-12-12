Desafios no setor energético serão enormes, diz futuro ministro

Desafios no setor energético Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O futuro ministro de Minas e Energia, almirante Bento Albuquerque voltou a afirmar que ainda não tem opinião formada sobre uma proposta de privatização da Eletrobras apresentada pelo governo do presidente Michel Temer

A este respeito, já falei que não tenho ideia preconcebida, disse Albuquerque ao ser questionado por jornalistas, na saída da posse da nova diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) , Elisa Bastos Silva. Estamos em processo de transmissão [das ações do ministério], então eu pediria a paciência a vocês para falar posteriormente, acrescentou.

Ao ser perguntado sobre as ações da pasta para 2019, Albuquerque disse que os desafios são enormes. Não só no setor elétrico, mas também na questão de óleo e gás, da mineração tem a cessão onerosa, tem Itaipu, daqui a pouco vamos ter que discutir o contrato de Itaipu. E na questão de energia elétrica é aquilo: fornecer energia mais barata para o consumidor e para aquele que está investindo no país, que vai começar a crescer, disse.

Na semana passada, Bento Albuquerque disse à imprensa que é preciso conhecer melhor a empresa antes de tomar qualquer posição e que não tem ideia preconcebida de nada. Na ocasião o ministro disse que vai buscar fazer o que for melhor.

DIREÇÃO DA ANEEL





Nesta terça-feira (11), o futuro ministro participou ao lado do atual titular do MME, Moreira Franco, da cerimônia de posse da nova diretora da Aneel, Elisa Bastos Silva. Durante a cerimônia, Moreira Franco disse que a nova diretora, única mulher com assento no cargo de conselheira da Aneel, vai cumprir um papel de gênero, em um setor predominantemente ocupado por homens.

Essa indicação, evidentemente, ela tem um conteúdo de reconhecimento no gênero. Mas a principal razão efetivamente não foi essa: o MME [Ministério de Minas e Energia] tem um grupo de profissionais do gênero feminino extremamente competentes, com capacidade de trabalho e liderança que não vi em toda a minha experiência na vida pública, afirmou o ministro Moreira Franco.

Elisa, que terá um mandato de quatro anos na diretoria da Aneel, atuou como assessora especial de assuntos econômicos do Ministério de Minas e Energia (MME). Possui graduação em Análises de Sistemas, mestrado e doutorado em Planejamento de Sistemas Energéticos pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Durante o seu discurso, Elisa disse que seu mandato será pautado no diálogo. Para a nova conselheira, o desafio da agência é debater o novo marco regulatório para o setor em um modelo baseado no consenso e no restabelecimento de interesses que às vezes soam divergentes, disse. [Para isso, é] fundamental a capacidade de diálogo na lida diária, afirmou.