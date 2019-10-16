Assembleia Legislativa

Grupos pró e contra "ideologia de gênero" em escolas lotam Assembleia

Quando proposto inicialmente, no mês de fevereiro, o projeto foi considerado inconstitucional

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 11:47 - Atualizado há 6 anos

Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual Crédito: José Carlos Schaeffer

Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a chamada "ideologia de gênero" nas escolas da rede estadual. O regime de urgência para apreciação do texto foi aprovado na última segunda-feira.

Quando proposto inicialmente, no mês de fevereiro, o projeto foi considerado inconstitucional. Depois de tramitar pela Casa, a Comissão de Constituição e Justiça deu parecer favorável ao texto e pela votação do projeto.

Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual Crédito: José Carlos Schaeffer

De autoria do deputado Vandinho Leite (PSDB), a matéria prevê que "não é permitido ao poder público envolver-se no processo de amadurecimento sexual dos alunos nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, direcionar ou desviar o natural desenvolvimento de sua personalidade, em harmonia com a respectiva identidade biológica do sexo".

Para acompanhar a votação, grupos prós e contra o projeto lotam as galerias do plenário. Cartazes a favor do projeto mostram os dizeres "Família", "Escola sem partido", entre outros. Já na parte contra, são mostradas faixas pedindo a liberdade de expressão e da diversidade.

Contra o projeto, a deputada Iriny Lopes (PT) destacou a luta dos professores e a importância da diversidade. Assim como a parlamentar, o deputado Sergio Majeski (PSB) apontou a inconstitucionalidade do projeto e afirmou a discussão ser desnecessária, devendo ser tema de debate a falta de estrutura da educação.

Deputados votam nesta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa o projeto de lei que proíbe a ideologia de gênero nas escolas da rede estadual Crédito: José Carlos Schaeffer

Já o autor da proposta, deputado Vandinho Leite (PSDB), afirmou que "a extrema esquerda mente ao dizer que a ideologia de gênero não existe". O parlamentar ainda criticou o executivo, afirmando que o secretário da Casa Civil, Davi Diniz, estaria cooptando deputados para votar contra a matéria.

Líder do governo na casa, o deputado Enivaldo dos Anjos criticou a fala de Vandinho e apontou a inconstitucionalidade do projeto.

Deputados discursam e a votação deve ser realizada ainda pela manhã.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta