Deputados estaduais gastaram quase meio milhão em combustível em 2017

Fachada da Assembleia Legislativa do ES, onde estão os gabinetes dos 30 deputados estaduais capixabas Crédito: Marcelo Prest

Em tempos de preço da gasolina nas alturas, a reportagem do jornal A GAZETA foi checar quanto os deputados estaduais gastaram para abastecer os carros oficiais, modelo Toyota Corolla, no ano passado. O resultado: a cifra chega a R$ 499.274,46 quando somada a despesa de 28 dos 30 parlamentares.

Esse valor, obtido no Portal da Transparência da Assembleia, é o maior dos três anos de legislatura dos deputados, que gastaram R$ 445,6 mil em 2016 e R$ 360,7 mil em 2015. É verdade que o valor da gasolina aumentou cerca de 25% de 2015 para cá. Em janeiro de 2015 o litro custava, em média, R$ 3 na Grande Vitória, como registrou o jornal A GAZETA na época. Em dezembro de 2017 passou a R$ 3,75 na região. Já o aumento do gasto com combustível dos parlamentares estaduais cresceu 65% na comparação entre 2015 e 2017.

O deputado que mais gastou com esse item no ano passado foi Honório Siqueira (PT), com R$ 31.251,89. Em seguida, aparece Da Vitória (PDT), com R$ 30.723,55. E, em terceiro, Marcos Mansur (PSD), com R$ 28.227,97.

Os três têm redutos eleitorais no interior. Siqueira, o Padre Honório, é de Nova Venécia e região; Da Vitória, de Colatina, e Mansur, de Cachoeiro de Itapemirim.

Quem menos gastou com combustível foi Sergio Majeski (PSDB): R$5.533,22. Já os deputados Hércules Silveira (PMDB) e Enivaldo dos Anjos (PSD) não fazem o uso de veículos da Assembleia.

Até julho de 2017, os deputados recebiam, cada um, verba de gabinete no valor de R$ 7,8 mil mensais para arcar com combustível, material de escritório, postagens, conta de telefone, entre outros.

aumentando o número de assessores de gabinete de 18 para 19. O valor descontado na verba de gabinete (R$ 3,3 mil) é usado com as despesas do novo contratado. Este valor caiu para R$ 4,5 mil após os deputados aprovarem matéria, no meio do ano passado,. O valor descontado na verba de gabinete (R$ 3,3 mil) é usado com as despesas do novo contratado.

Consumo

Em todo o ano de 2017, os 28 parlamentares estaduais que têm carro à disposição utilizaram, juntos, 128.262,27 litros de gasolina, de acordo com dados do Portal da Transparência. Com o veículo que utilizam, Toyota Corolla GLI ano 2016, que faz em média 7,3 quilômetros por litro de gasolina, os deputados poderiam dar 23,36 voltas no planeta Terra, cuja circunferência tem cerca de 40 mil quilômetros.

Somente os veículos oficiais podem ser abastecidos com verba da Assembleia. Os carros particulares dos deputados, não. Quem administra o serviço é uma empresa contratada por meio de licitação. Ela credencia postos de combustível em todo o Estado, de diversas bandeiras, que atendem os carros do Legislativo.

O Outro lado

Procurada pela reportagem, a assessoria do deputado Honório Siqueira informou, por meio de nota, que desenvolve um trabalho ligado diretamente às comunidades, movimentos sociais, assentamentos e associações, "realizando agendas no interior com uma atuação mais presente nas regiões Norte e Noroeste. De segunda a quarta-feira realiza agendas na Grande Vitória e agendas institucionais, de quarta-feira a domingo no interior".

"Importante ressaltar a economia que é feita anualmente da cota parlamentar com as demais despesas do mandato que também pode ser acompanhado pelo portal de transparência da Assembleia Legislativa. Entendemos que o papel do parlamentar é também estar presente, indo até a população", diz ainda o texto.

Segundo colocado no ranking de gastos com gasolina em 2017, o deputado Josias da Vitória (PDT) justificou que fez visitas aos 78 municípios do Estado por diversas vezes e que seu mandato é feito de presença física em suas bases.

"Tive votos em todos municípios, principalmente no interior, sendo mais votado em várias cidades. Também tenho uma relação muito forte com muitos prefeitos e vereadores em todo o Estado. Por este motivo sou cidadão de mais de 40 municípios, fruto da relação que tenho. Visito hospitais, projetos, instituições... É um formato de mandato presencial", alegou.