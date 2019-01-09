Deputados do PSL no ES querem lugar de destaque na Mesa da Assembleia

Fachada da Assembleia Legislativa Crédito: Gazeta Online

Compondo a maior bancada da Assembleia Legislativa, os quatro deputados eleitos em 2018 pelo PSL já se articulam para que ao menos um deles ocupe um lugar de destaque na futura Mesa Diretora da Casa. Enquanto as negociações seguem em direção à composição de uma chapa única encabeçada pelo atual presidente Erick Musso (PRB), o quarteto visa lançar o nome de Torino Marques à vice-presidência.

A informação é confirmada pelo próprio Torino. “Não abrimos mão de fazer parte da Mesa Diretora”, afirmou ele, que destacou: “A bancada do PSL fez a ‘indicação’ do meu nome à vice-presidência”.

Até agora, os deputados ainda não bateram o martelo quanto à formação de uma chapa de consenso e as conversas ainda estão abertas. Mas Torino Marques reforça que Erick Musso é visto como um líder viável para a maioria dos novatos.

“O Erick é leve, é fácil de lidar e nós queremos que o governador (Renato Casagrande, do PSB) tenha governabilidade. Ninguém está aqui para atrapalhar isso”, disse ele, referindo-se à sua própria sigla. Em tese, o PSL seria de oposição a Casagrande no Legislativo, mas o partido, através de seu presidente regional Carlos Manato, já declarou que trabalhará junto com o socialista.

Escolhido para ser o líder do PSL na Casa, Capitão Assumção pontua que para além da Mesa Diretora, seu grupo quer também espaço em comissões de relevância e sugere o nome do delegado Danilo Bahiense para presidir a comissão de Segurança.



OUTROS NOMES

Nos bastidores, outros deputados que integram o time de novatos também já sinalizaram a intenção de ocupar cargos de destaque. No entanto, com receio de se comprometer, preferem manter o sigilo até que as conversas com Renato Casagrande sejam concluídas.

Essa semana o governador iniciou uma rodada de conversas individuais com os parlamentares para tratar do assunto. O governo já adiantou que tem a intenção de contribuir para a formação de uma chapa única.