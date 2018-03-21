Deputados dizem que ações sobre prisão de Lula entrarão em pauta

Edson Fachin Crédito: Carlos Humberto | STF | Divulgação

Em mais um movimento de pressão para que a questão da prisão após condenação em segunda instância seja reexaminada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), deputados do PT, PSB e PCdoB estiveram com o ministro Edson Fachin na manhã desta quarta-feira (21). O encontro aconteceu na iminência de uma possível questão de ordem sobre o tema ser apresentado no plenário desta quarta (21).

Depois da audiência, o deputado Wadih Damous, do PT, afirmou a jornalistas que a expectativa dos parlamentares, "e do próprio ministro Fachin", é de que entre hoje e amanhã as ações sobre prisão em segunda instância sejam pautadas. Como a ministra já deixou clara a posição de não pautar espontaneamente o julgamento, a definição da data pode ocorrer caso algum ministro apresente a questão de ordem.

"O ministro Fachin concordou plenamente conosco, para que se firme o entendimento definitivo da Corte (sobre a possibilidade de prisão em segunda instância)", disse Wadih.

A reunião, que segundo os parlamentares se concentrou em defender o julgamento das ações que discutem a execução antecipada de pena, aconteceu enquanto era divulgada a data em que o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será julgado pelo Tribunal Regional da 4ª Região (TFR-4), marcado para a próxima segunda-feira (26).

Espera por uma definição de data o julgamento de mérito do habeas corpus de Lula, que já teve a liminar negada por Fachin em fevereiro. O ministro decidiu levar o mérito do caso para o plenário, por estarem pendentes de análise definitiva as ações que tratam da execução antecipada da pena.

Wadih afirmou que o "ideal" é que o Supremo julgue essas ações, dizendo também que a questão "não pode ser 'fulanizada', porque envolve o destino de milhares de pessoas no Brasil".

Sobre o habeas corpus de Lula, o deputado disse que o ministro Fachin apenas reafirmou que o pedido está pronto para ser votado no plenário, e que "basta a presidente permitir o julgamento".