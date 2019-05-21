Home
Deputado diz que críticos de Damares no ES são a favor da pedofilia

Ministra foi homenageada na Assembleia, mas recebida com protestos. Parlamentar dirigiu-se aos manifestantes: "Fiquei com um pouquinho de tristeza hoje do nosso Estado, de saber que tem tanta gente a favor da pedofilia"

Maíra Mendonça

[email protected]

Publicado em 21 de maio de 2019 às 02:33

 - Atualizado há 5 anos

Ministra Damares Alves e o deputado estadual Lorenzo Pazolini durante sessão solene em que ela foi homenageada na Assembleia Legislativa Crédito: Carlos Alberto Silva

Mentor da homenagem recebida por Damares Alves na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Lorenzo Pazolini (sem partido) fez duras declarações contra os manifestantes que protestavam devido à presença da ministra no Espírito Santo. Em certo momento, chegou a dizer que os críticos eram apoiadores da pedofilia.

“Fiquei com um pouquinho de tristeza hoje do nosso Estado, de saber que tem tanta gente a favor da pedofilia no Espírito Santo”, começou ele, logo após o fim do discurso da ministra, que teve como foco o abuso contra crianças e adolescentes. Em seguida, Pazolini puxou irônicos aplausos:

“Uma salva de palmas para as pessoas que são a favor da pedofilia, que defendem pedófilo, que são contra quem combate, quem coloca criminoso na cadeia. Mas um dia vocês podem precisar e a DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), o Judiciário, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, vão estar à disposição de vocês. Triste saber que tem tanto defensor de pedófilo no Espírito Santo, mas não tem problema não, nós vamos continuar à disposição de vocês”, declarou, referindo-se ao público nas galerias da Assembleia.

O ÁUDIO

00:00 / 00:41
Áudio do deputado estadual Lorenzo Pazolini dizendo que manifestantes contrários à ministra Damares são a favor da pedofilia

POSTURA

No entanto, em entrevista à Rádio CBN Vitória, a representante do Fórum de Mulheres do Espírito Santo, Marileia Tenório, afirmou que o protesto era por conta da postura de Damares frente à representação das mulheres e dos direitos humanos, com a qual não concordam.

“Todas as políticas públicas em defesa da mulher, contra a violência, a luta histórica das mulheres, está sendo colocada no chão”, argumentou.

> Além de Damares: relembre políticos famosos homenageados no ES

Pazolini não deu declarações à imprensa após a cerimônia.

Durante a campanha eleitoral do ano passado, o então candidato a deputado estadual participou de eventos ao lado de Magno Malta, de quem Damares foi assessora. Magno perdeu a reeleição ao Senado, chegou a ser cotado para a pasta comandada pela aliada, mas ficou sem cargo no governo Bolsonaro. Ele não compareceu à solenidade na Assembleia.

