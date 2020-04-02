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Serra

Deputado Alexandre Xambinho deixa a Rede e TRE diz que há justa causa

O deputado pretende disputar a prefeitura da Serra nas eleições de outubro deste ano e tem até 4 de abril para se filiar a novo partido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 10:50

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 10:50

Deputado estadual Alexandre Xambinho (Rede)
Alexandre Xambinho teve pedido de saída da Rede deferido pela Justiça Eleitoral Crédito: Ellen Campanharo/Ales
O deputado estadual Alexandre Xambinho obteve na Justiça Eleitoral autorização para sair da Rede Sustentabilidade. Em decisão unânime no final da tarde desta quarta-feira (1º), o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) deu o aval e considerou que há justa causa para a saída,  assegurando que o parlamentar pode buscar um novo partido sem perder o mandato atual.
"A direção do partido havia me dado uma carta de anuência, então não houve qualquer problema", disse Xambinho.

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O deputado, que pretende se lançar em breve como pré-candidato à Prefeitura da Serra, não quis informar qual será seu novo abrigo. "Tenho convites do PL, Republicanos, PSL e Pros. Estou conversando com todos eles. Devo decidir até amanhã (2)", afirmou, afirmou nesta quarta.
Xambinho tem até 4 de abril para fazer a escolha, data limite em que precisa estar devidamente filiado a uma nova legenda para estar apto a disputar a eleição a prefeito em 4 de outubro, segundo calendário da Justiça Eleitoral.

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De acordo com a coluna Vitor Vogas, um dos convites mais promissores é o do ex-senador Magno Malta, que representa o Partido Liberal (PL) no Espírito Santo. Conforme apurou o colunista, o possível lançamento da candidatura de Xambinho na Serra pelo PL poderia ser um dos canais para Malta, sem cargo no momento, voltar à cena e ao debate político no Estado.
Alexandre Xambinho foi vereador da Serra, na base do prefeito Audifax Barcelos, que o apoiou durante eleição para deputado estadual em 2018. Audifax, agora, pode fica ao lado do deputado federal Amaro Neto  que mudou o domicílio eleitoral para Serra   para sucedê-lo. 

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