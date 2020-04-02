Deputado Alexandre Xambinho deixa a Rede e TRE diz que há justa causa

Alexandre Xambinho teve pedido de saída da Rede deferido pela Justiça Eleitoral Crédito: Ellen Campanharo/Ales

O deputado estadual Alexandre Xambinho obteve na Justiça Eleitoral autorização para sair da Rede Sustentabilidade. Em decisão unânime no final da tarde desta quarta-feira (1º), o colegiado do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) deu o aval e considerou que há justa causa para a saída, assegurando que o parlamentar pode buscar um novo partido sem perder o mandato atual.

"A direção do partido havia me dado uma carta de anuência, então não houve qualquer problema", disse Xambinho.

O deputado, que pretende se lançar em breve como pré-candidato à Prefeitura da Serra, não quis informar qual será seu novo abrigo. "Tenho convites do PL, Republicanos, PSL e Pros. Estou conversando com todos eles. Devo decidir até amanhã (2)", afirmou, afirmou nesta quarta.

Xambinho tem até 4 de abril para fazer a escolha, data limite em que precisa estar devidamente filiado a uma nova legenda para estar apto a disputar a eleição a prefeito em 4 de outubro, segundo calendário da Justiça Eleitoral.