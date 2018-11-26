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Denúncia contra Lula é um duro golpe no Estado de Direito, diz defesa

Força-tarefa da Lava Jato de São Paulo denunciou o ex-presidente por lavagem de dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 19:02

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 19:02

Cristiano Zanin Martins, advogado de defesa do ex-presidente Lula Crédito: Sylvio Sirangelo/TRF4
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que a denúncia oferecida contra ele no âmbito da Lava Jato de São Paulo é "mais um duro golpe no Estado de Direito". Mais cedo, a força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo denunciou Lula por lavagem de dinheiro. A acusação formal levada à Justiça Federal aponta que, "usufruindo de seu prestígio internacional, Lula influiu em decisões do presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, que resultaram na ampliação dos negócios do grupo brasileiro ARG no país africano". Segundo a Procuradoria da República, em troca, o ex-presidente recebeu R$ 1 milhão dissimulados na forma de uma doação da empresa ao Instituto Lula.
Em nota, o advogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, classificou a denúncia como "mais um capítulo do 'lawfare' que vem sendo imposto a Lula desde 2016".
"A denúncia pretendeu, de forma absurda e injurídica, transformar uma doação recebida de uma empresa privada pelo Instituto Lula, devidamente contabilizada e declarada às autoridades, em tráfico internacional de influência (CP, art. 337-C) e lavagem de dinheiro (Lei n. 9.613/98, art 1º. VIII)", escreveu Zanin.
> Lula é denunciado pela Lava Jato por suposta lavagem de R$ 1 milhão
Para o advogado do ex-presidente, a acusação foi construída com base na retórica, sem apoio em qualquer conduta específica praticada por Lula. "Lula foi privado de sua liberdade contra texto expresso da Constituição Federal porque não existe em relação a ele qualquer condenação definitiva; tampouco existe um processo justo. Lula teve, ainda, todos os seus bens bloqueados pela Justiça; busca-se com isso legitimar acusações absurdas pela ausência de meios efetivos de defesa pelo ex-presidente", afirmou.

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