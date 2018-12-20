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Discurso

'Democracia é sólida', afirma vice-presidente do TRE-ES

Em cerimônia de diplomação dos eleitos, desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa discursou em nome da Corte Eleitoral analisando o pleito de 2018

Publicado em 20 de Dezembro de 2018 às 01:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 dez 2018 às 01:08
Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa falou em nome do TRE Crédito: Carlos Alberto Silva - GZ
Com uma grande análise sobre as particularidades do processo eleitoral de 2018, o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-ES), desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa, enfatizou em seu discurso, nesta quarta-feira (19), em nome do colegiado, que o grande legado deste pleito, apesar de todo o acirramento, é o fortalecimento da democracia.
O desembargador não se aprofundou em questões da disputa local, e abordou principalmente aspectos que marcaram as eleições em nível nacional, citando, logo no início de sua fala, o ex-presidente americano Barack Obama.
"A mudança não virá se esperarmos por outras pessoas ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos", citou.
Para ele, uma das marcas do pleito foram as grandes expectativas, desejos e sentimentos depositados pela sociedade. "O debate político sobre o melhor projeto para o nosso país esteve carregado de emoções e muito dividido pelas razões e verdades das pessoas. Não foi raro presenciar amigos deixando de ser amigos, familiares renunciando parentesco, e até inimigos se tornando aliados, e aliados se tornando inimigos, por força de ideais políticos", disse.
O desembargador também considera que houve atipicidades nas eleições, comparadas com anteriores.
"Estivemos diante de um momento político intenso e passional, com um acirramento entre antagonismos ideológicos, hostilidades entre segmentos, clamor social em face de decisões judiciais, sobre prisões, suspensão de direitos políticos e tentativas de contaminação do debate público, por meio de disseminação de desinformações, fake news. Podemos afirmar que com toda certeza a nossa democracia não apenas se mostrou sólida e vigorante, como também superou essa etapa ainda mais fortalecida, valorizada", avaliou.
DEFESA
O vice-presidente também pontuou que nos últimos meses os olhares se voltaram à atuação da Justiça Eleitoral, colocando-a em um nível de evidência nunca antes percebido.
"Em tempos de Lava Jato e outros do gênero, um olhar de descrença emergiu diante das nossas instituições. Quem teve a oportunidade de acompanhar de perto o funcionamento do nosso sistema, constatou o quanto é seguro, criterioso e efetivo. Prevaleceu a vontade popular em um processo de reconhecida lisura, segurança e efetividade, afirmou o desembargador.

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