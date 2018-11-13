Delegado da Polícia Federal será o secretário de Segurança do ES

O delegado da Polícia Federal Roberto Sá comandará a Secretaria de Segurança do Estado a partir de 2019. O anúncio foi feito pelo governador eleito, Renato Casagrande (PSB), nesta terça-feira (13). A área da segurança pública é um dos focos do novo governo.

Roberto Sá esteve à frente da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Ele assumiu o cargo em outubro de 2016, em substituição a José Mariano Beltrame, e ficou no cargo até fevereiro deste ano. A exoneração dele ocorreu como uma das medidas da intervenção federal no Estado fluminense.

O futuro secretário, que é formado em Direito, começou a carreira policial na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar em 1983, como cadete. Dois anos depois, foi nomeado aspirante a oficial. Chegou ao posto de tenente-coronel, quando deixou essa corporação para ingressar na Polícia Federal.

QUEM SÃO OS SECRETÁRIOS

Roberto Sá

É delegado da Polícia Federal. Iniciou a carreira policial na Escola de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, em 1983, como cadete. Galgou todas as promoções, tendo sido instrutor do Batalhão de Operações Especiais (Bope) do Rio de Janeiro de 1989 a 1992, chegando ao posto de tenente-coronel, quando deixou a corporação para ingressar na PF. É formado em Direito pela PUC-RJ. Na PF, esteve à frente da Delegacia de Polícia Fazendária do Acre e participou, como chefe de segurança móvel, da escolta das 184 delegações estrangeiras presentes à Assembleia Geral da Interpol, realizada no Rio, em 2006.

Ele foi o homem de confiança de José Mariano Beltrame, ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, tendo participado da implantação das Unidades de Polícia Pacificadoras (UPPs) na capital fluminense. Chegou a assumir a secretaria quando Beltrame deixou o governo de Luiz Fernando Pezão, em 2016. Comandou a secretaria até fevereiro de 2018, quando deixou o cargo, em meio à intervenção federal na segurança do Rio.

Tyago Hoffmann

É economista, tem 38 anos e é mestre em Economia pela Ufes. Tem doutorado em Relações Interculturais pela Universidade Aberta de Portugal. Professor universitário há mais de 14 anos nas áreas de Economia e Administração Pública. Na primeira gestão de Casagrande foi secretário de Governo e chefe da Casa Civil.

Vitor de Angelo

É formado em História pela Ufes com mestrado e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos. Tem 36 anos. No ensino básico, trabalhou na modalidade Ensino de Jovens e Adultos no Sesi-ES entre 2003-2004. No ensino superior, trabalhou como professor no Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia entre 2007-2008 e no Programa de Pós-Graduação em História da Ufes entre 2014-2015. Desde 2011 é professor de Ciência Política na Universidade Vila Velha, instituição onde acumula, desde então, atividades de ensino pesquisa e extensão com funções e cargos de gestão acadêmica. É o atual coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da UVV.

Rodrigo de Paula

É procurador do Estado desde 2006 e atualmente exerce a função de Procurador Chefe do Centro de Estudos e Informações Jurídicas da Procuradoria-Geral do Estado. Formado em Direito pela Ufes, tem MBA em Direito Tributário pela FGV, mestrado e doutorado em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV. Tem 40 anos, é casado e pai de duas filhas.