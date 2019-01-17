Delação premiada faz médico ficar preso no Quartel da PM

Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar: cinco presos em Maruípe, entre eles um coronel e um médico Crédito: Gazeta Online

O médico Rodrigo Souza Soares, um dos alvos da Operação Lama Cirúrgica, está preso na chamada cela especial do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, com outros quatro presos - há um quinto com problemas de saúde e internado em hospital. A transferência de Soares do Complexo de Viana para o presídio especial, no final de 2018, foi uma das cláusulas do acordo de colaboração premiada do ortopedista, preso em fevereiro do ano passado.

A informação foi obtida junto a pessoas com acesso aos trâmites da prisão. O advogado do médico, Ludgero Liberato, confirmou que a transferência foi negociada no acordo de colaboração e ponderou que a condição foi necessária para garantir a segurança do médico.

Apesar de ser uma prisão diferenciada e ter ocupação abaixo da capacidade máxima, o Conselho Nacional de Justiça, em relatório de novembro de 2018, classificou como "péssimas" as condições do quartel, em Maruípe

Além de Rodrigo Souza Soares, estão na cela especial da PM o coronel da reserva Walter Ferreira, os advogados Carlos Augusto Mendes Pereira, Atílio Vieira Bustilhos Junior e Sílvio Pelissari Bastos. O espaço tem 28 metros quadrados e conta com banheiro próprio. O também advogado Alexandre Cesar Xavier Amaral só não divide a mesma cela porque está internado no Hospital Dório Silva.

A relação de ocupantes foi informada pela Corregedoria da PM à Justiça estadual no dia 6 de janeiro, no ofício por meio do qual a instituição alegava não haver cela específica para receber o deputado estadual Luiz Durão (PDT), preso sob acusação de estupro.

No ofício encaminhado ao desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, a polícia disse que a cela especial é coletiva. Não seria possível garantir a integridade física do deputado, "em razão da natureza do crime sexual ao qual fora imputado".

A Justiça, então, autorizou que o deputado fosse encaminhado para o Quartel do Corpo de Bombeiros. O parlamentar é advogado e, por essa razão, tem direito a ficar preso em sala de Estado Maior. O quartel do PM tem uma instalação para esse fim.

OPERAÇÃO