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Economia

Déficit primário deve ser de até R$ 126 bilhões em 2018, diz Temer

Meta fiscal estipulada neste ano era de um déficit primário de R$ 159 bilhões

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 01:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 01:26
Michel Temer Crédito: Reprodução
O presidente Michel Temer afirmou na noite desta quinta-feira, 6, durante homenagem que recebe na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que o déficit primário de 2018 vai ser menor do que o anteriormente previsto.
"Na quarta-feira mesmo, o Eduardo Guardia (ministro da Fazenda) comentou comigo que o déficit não vai ser mais de R$ 159 bilhões, mas sim entre R$ 125 e R$ 126 bilhões", afirmou Temer, em discurso na sede da entidade, em São Paulo.
Durante sua fala, Temer ressaltou as medidas que tomou desde que assumiu a Presidência, em maio de 2016, e disse que elas foram responsáveis pela retomada da credibilidade do País.
Na visão do presidente, o trabalho que ele conduziu no governo "começa agora a ser reconhecido". "Umas das provas de que fizemos um bom trabalho é que nossos ministros estão sendo chamados a outros governos, como aqui em São Paulo e no Distrito Federal", ressaltou.
PREVIDÊNCIA
O presidente afirmou ainda que se "regozija" de ter colocado a reforma da Previdência na pauta política do País. "A prova disso é que o governo eleito colocou o tema como uma das prioridades", disse o presidente.
> Temer diz que pegou país no século 20 e entrega no século 21
Antes da fala de Temer, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, disse que Temer fez todos os esforços possíveis pela reforma da Previdência. "A vontade dele era não só aprovar a reforma da Previdência, como também a reforma tributária", comentou Skaf.

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