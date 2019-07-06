Home
>
Política
>
Defesa vê 'armação' pedirá extradição de militar preso com 39 kg de cocaína

Defesa vê 'armação' pedirá extradição de militar preso com 39 kg de cocaína

Defesa sustenta que ele não cometeu o crime e que, por supostamente ter se consumado no Brasil, deve responder pelo processo no País

Agência Estado

Publicado em 6 de julho de 2019 às 18:41

 - Atualizado há 6 anos

Manoel Silva Rodrigues, preso em Sevilla, na Espanha, por transportar cocaína Crédito: Reprodução

A defesa de Manoel Silva Rodrigues, militar preso com 39 kg de cocaína na Espanha, prepara um pedido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para que o governo elabore um requerimento de extradição para julgamento do militar no Brasil. Também pediu acesso aos autos de inquérito administrativo e policial-militar sobre o caso.

Recomendado para você

Anúncios vão ser feitos oficialmente no sábado (13). Veja os nomes que vão para o partido de Gilson Daniel

Podemos vai ganhar reforço de dois deputados estaduais e de integrantes do governo Casagrande

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

O militar deu procuração para que o advogado Carlos Alexandre Klomfahs seja constituído como seu defensor no Brasil. "A defesa reitera que ainda não teve acesso a íntegra das acusações, mas que de pronto, refuta todas as acusações e afirma com convicção tratar-se de uma armação", afirmou, em nota à imprensa.

Segundo apurou o Estado, a defesa sustenta que ele deve ser extraditado e pretende refutar a acusação de que Rodrigues era responsável pela droga.

Rodrigues, que é comissário de bordo, fazia parte da comitiva de 21 militares que acompanha a viagem de Bolsonaro ao Japão, onde participa da reunião do G-20. O avião da Força Aérea Brasileira (FAB) em que estava o militar é usado como reserva da aeronave presidencial e, portanto, esta comitiva não fazia parte do mesmo voo que transportou o presidente. A droga foi encontrada em sua bagagem ao desembarcar em Sevilha, na Espanha, primeira etapa da viagem.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais