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STF

Defesa quer que inquérito contra Mantega vá para a Justiça Eleitoral

Pedido foi protocolado após STJ mandar investigação contra Alckmin para Justiça Eleitoral de SP Pedido foi protocolado após STJ mandar investigação contra Alckmin para Justiça Eleitoral de SP

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 00:01

Publicado em 

12 abr 2018 às 00:01
O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega Crédito: Agência Brasil
A defesa do ex-ministro da Fazenda Guido Mantega pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira (11), que o inquérito no qual ele é investigado, por ter supostamente negociado caixa 2 nas eleições de 2014 para beneficiar a campanha presidencial de Dilma Rousseff (PT), seja encaminhado para a Justiça Eleitoral. O processo foi remetido ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) pelo ministro Luiz Edson Fachin, em março, e investiga, a partir da delação premiada de executivos da Odebrecht, supostos pagamentos feitos para garantir o apoio de quatro partidos à chapa Dilma-Temer.
O pedido foi protocolado logo após a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mandar, nesta quarta-feira, para a Justiça Eleitoral de São Paulo o inquérito que investiga o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSDB), à pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). Em seu pedido, remetido ondem ao gabinete da ministra, a PGR entendeu que não caberia aos integrantes da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo investigar o caso.
De acordo com a defesa, Mantega responde por ter supostamente "negociado" pagamentos da Odebrecht a partidos políticos para conseguir apoio à campanha de Dilma. Segundo os advogados, o inquérito deve ser encaminhado para a Justiça Eleitoral, já que o ex-ministro pode responder por crime eleitoral de falsidade ideológica, além de peculato e lavagem de dinheiro, caso condenado.
"Com efeito, não apenas os supostos fatos sob apuração se desenrolaram no contexto da campanha política eleitoral, como, desde os primórdios da presente investigação, apura-se a eventual ocorrência de crime eleitoral, tendo em vista que os valores objeto do presente inquérito teriam a natureza de contribuição de campanha não contabilizada", argumentou a defesa.
O inquérito estava no STF até março deste ano, quando o então ministro da Indústria do governo Temer Marcos Pereira — investigado no mesmo inquérito por ter recebido R$7 milhões para garantir o apoio do PRB a Dilma — pedir demissão e perder o foro privilegiado. Eram investigados no mesmo processo Antônio Palloci, Carlos Lupi, Edinho Silva, o marqueteiro João Santana e o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto.
 

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