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Brasília

Defesa pede liberdade de Lula após decisão do STF

Questão será analisada pela juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal em Curitiba; o ex-presidente está preso desde 7 de abril pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal do caso do triplex do Guarujá (SP)

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 18:30
Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Divulgação | Instituto Lula
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entrou há pouco com um pedido de liberdade na Justiça Federal em Curitiba. O pedido foi feito depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio suspender as prisões após o fim dos recursos na segunda instância e determinar a soltura dos presos que estão nessa situação. A questão será analisada pela juíza Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal em Curitiba.
Lula está preso desde 7 de abril na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter sua condenação no caso confirmada pelo Tribunal Regional Federal 4ª Região (TRF4), que impôs pena de 12 anos e um mês de prisão ao ex-presidente, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal do caso do triplex do Guarujá (SP).
> Marco Aurélio dá liminar que deve levar à soltura de Lula

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