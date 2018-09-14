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Eleições 2018

Defesa pede ao TSE para Lula gravar vídeos em apoio a campanhas do PT

Advogados argumentam que o eleitorado brasileiro merece saber qual a opinião do ex-presidente acerca dos candidatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2018 às 18:29

Publicado em 14 de Setembro de 2018 às 18:29

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República Crédito: Ricardo Stuckert | Instituto Lula
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o líder petista possa gravar áudios e vídeos como apoiador da campanha de Fernando Haddad (PT) à presidência da República e demais candidaturas petistas nas eleições 2018. As mídias seriam veiculadas na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.
Na petição, os advogados afirmam que é "inegável" que a figura política de Lula "possui força própria e descomunal, sendo plenamente eficaz para formar opinião, seja a seu favor ou em seu detrimento". A ação está sob relatoria do ministro Sérgio Banhos.
"O eleitorado brasileiro (merece) saber qual a opinião de Lula acerca dos candidatos a Presidente da República, ao Senado, ao Governo dos Estados e do Distrito Federal e aos cargos proporcionais federais e estaduais", afirma a defesa do ex-presidente, preso e condenado na Lava Jato. Ele teve a candidatura barrada pelo TSE em função da Lei da Ficha Limpa. Nesta terça-feira (11) , o PT oficializou Haddad como candidato à presidência no lugar de Lula.
Os advogados do ex-presidente pedem que, caso o TSE aceite o pedido formulado, a Superintendência da Polícia Federal no Paraná, onde Lula está preso, seja comunicada para dar "efetividade a tais direitos".
"Por consequência, é direito da coligação que visa disputar a campanha presidencial se utilizar de figura política de grande aporte que a apoie para criar identificação com o eleitorado, respeitando-se o limite de 25% previsto em lei", destaca a defesa.

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