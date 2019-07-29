Presidente da OAB

Defensores públicos se solidarizam com Sta Cruz por fala de Bolsonaro

O presidente falou sobre o desaparecimento do pai de Santa Cruz, preso pelas forças de segurança do Estado durante a ditadura militar e até hoje desaparecido

Publicado em 29 de julho de 2019

O presidente Jair Bolsonaro e Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Crédito: Montagem | Gazeta Online

O Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais (Condege) manifestou nesta segunda-feira, 29, solidariedade ao presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, sobre as declarações do presidente Bolsonaro.

"Se o presidente da OAB quiser saber como o pai desapareceu no período militar eu conto para ele", disse

Durante o regime autoritário, Fernando Santa Cruz desapareceu, "como reconhecido pela Comissão da Verdade e diversos organismos da sociedade civil".

"A consolidação da democracia brasileira requer que as autoridades públicas resgatem a memória e a verdade, bem como velem pela dignidade de todos aqueles que sofreram com o abuso do poder estatal", sugerem os defensores públicos.

O Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais recomenda "que os representantes dos poderes e demais instituições façam os debates políticos, quando necessário, mas de forma cortês, sem jamais usar como estratégia argumentativa declarações que escarnecem da dor pessoal alheia, ainda mais quando esta dor resulta de abusos do próprio Estado".

"O respeito entre as instituições e as pessoas é a base da democracia e o que legitima a própria existência da República."

