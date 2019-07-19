Home
>
Política
>
Decreto amplia 'ficha limpa' para o executivo

Decreto amplia 'ficha limpa' para o executivo

Os indicados para os cargos também terão de comprovar idoneidade moral e reputação ilibada

Agência Estado

Publicado em 19 de julho de 2019 às 10:43

 - Atualizado há 6 anos

Decreto amplia 'ficha limpa' para o executivo Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro editou ontem um decreto para ampliar as regras exigidas para cargos em comissão e funções de confiança da administração pública, incluindo autarquias e universidades federais, mas abre uma brecha ao possibilitar que um ministro possa manter em sua pasta alguém que não cumpra os requisitos necessários.

Recomendado para você

Na nova proposta encaminhada à Câmara, somente secretários municipais e o chefe de gabinete do prefeito são contemplados com pacote de benesses

Prefeito de Venda Nova recua e exclui auxílio-feira e 13° para ele e vice em projeto

Janete Vargas Simões assumiu a presidência da Corte, mas outro colega coprotagonizou a cerimônia

Posse da nova Mesa Diretora do TJES tem discurso inusitado e "climão"

Decisão prevê que a prefeitura do município reassuma a prestação de serviços de saúde à população em até 45 dias; confira detalhes

Justiça manda suspender contrato de gestão de saúde em Marechal Floriano

Entre os critérios exigidos para que alguém trabalhe no governo está o de não ter ficha suja e ter formação acadêmica compatível com a função de que vai ocupar. Os indicados para os cargos também terão de comprovar idoneidade moral e reputação ilibada.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais