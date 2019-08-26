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Queimadas na Amazônia

Declaração de Macron foi oportunista, diz ministra da Agricultura

Tereza Cristina disse ainda que o acordo fechado entre Mercosul e União Europeia assustou alguns países, o que os têm levado a reagir contra os produtos brasileiros

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 18:32

Publicado em 

26 ago 2019 às 18:32
Ministra da Agricultura, Tereza Cristina Crédito: José Cruz/Agência Brasil | Arquivo
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta segunda-feira (26) que a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as queimadas na Amazônia foi oportunista.
"Foi oportunista. Foi um problema interno do Brasil, que prejudica a imagem do país, que já não anda muito bem. Só que o bom senso prevaleceu na reunião do G7", disse a ministra durante evento na Câmara árabe, em São Paulo.
O acordo fechado entre Mercosul e União Europeia assustou alguns países, o que os têm levado a reagir contra os produtos brasileiros, afirmou Tereza Cristina.
"As relações comerciais com a Europa depois da assinatura do acordo deixaram com certeza alguns países preocupados pela pujança do nosso agronegócio e pelo mercado que nós podemos tirar, principalmente a Irlanda", afirmou a ministra.
E acrescentou: "Não é de hoje que os produtores rurais da França vêm se insurgindo contra os produtos brasileiros, querendo denegri-los por um problema de comércio".
Durante o evento, a ministra disse ainda que a imprensa brasileira vem cometendo um crime de lesa-pátria ao alardear as queimadas que, segundo ela, ocorrem todo ano.
"A histeria que existe hoje na imprensa brasileira, em falar mal do Brasil. Acho que isso é um crime lesa-pátria", disse.
"Que país não tem problema no meio ambiente? Quanto mais no Brasil, com essa Amazônia gigantesca. Daria para colocar 48 países da Europa dentro dela. Como se nós pudéssemos ter o controle absoluto."

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