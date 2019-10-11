Home
De olho nas eleições, presidente do PSB em Cachoeiro renuncia ao cargo

O vereador Alexandre Bastos quer disputar o cargo de prefeito no município e cogita sair do partido para concorrer. Sigla deve apostar em Victor Coelho para a reeleição

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 19:01

 - Atualizado há 6 anos

Alexandre Bastos deixou presidência de partido em Cachoeiro Crédito: Redes Sociais

O vereador de Cachoeiro de Itapemirim Alexandre Bastos, entregou nesta quinta-feira (10), ao secretário-geral do PSB no Estado, Carlos Rafael, a carta de renúncia da presidência municipal do partido.

Bastos justifica a decisão dizendo que pretende ser candidato a prefeito nas próximas eleições municipais e afirma que não quer criar "nenhum constrangimento", já que a sigla tem demonstrado apoio à candidatura de reeleição do atual prefeito, Victor Coelho, também PSB.

“Como sou pré-candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim dentro do PSB e, ao mesmo tempo, a direção do partido já declarou como sua prioridade a reeleição do prefeito municipal e para não criar nenhum constrangimento nem atrapalhar nenhuma articulação política, prefiro sair da direção do PSB local, contribuindo mais uma vez para o partido seguir em frente nos seus desafios”, disse na carta. 

À reportagem, Alexandre indicou que pode mudar de partido, mas por enquanto continua no PSB pois, pela lei eleitoral, só pode deixar a  sigla na próxima janela partidária - período de 30 dias no início de todo ano eleitoral, seis meses antes do pleito. Ou seja, a  mudança de sigla só poderá acontecer em abril do ano que vem.  “Se não for pelo PSB posso migrar para outro partido. Tenho convites de alguns partidos, mas ainda não defini nada sobre isso.”

A carta de renúncia cita que o vereador já está no partido há duas décadas e que foi grande percussor no fortalecimento da sigla em Cachoeiro. 

O secretário-geral do PSB no Estado, Carlos Rafael, disse que o partido prioriza a reeleição do prefeito. “O partido vai se empenhar completamente para conversar com a sociedade, com as entidades e com os partidos aliados para viabilizar de forma mais concreta possível a reeleição do Victor. Filiado tem prioridade estatutária da reeleição, se quiser.”

