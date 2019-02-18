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Polêmica

'De hoje não passa', diz Mourão sobre anúncio de demissão de Bebianno

O ministro da Secretaria-Geral tornou-se o centro de uma crise instalada no Palácio do Planalto depois que o jornal Folha de S.Paulo revelou a existência de um esquema de candidaturas laranjas do PSL, presidido por ele entre janeiro e outubro de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:44

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:44

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gustavo Bebianno Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o anúncio da demissão do ministro da Secretaria-Geral, Gustavo Bebianno, será feito nesta segunda-feira (18) pelo Palácio do Planalto.
"Esse anúncio está previsto, de hoje não passa", afirmou.
Bebianno tornou-se o centro de uma crise instalada no Palácio do Planalto depois que a Folha de S.Paulo revelou a existência de um esquema de candidaturas laranjas do PSL, presidido pelo ministro entre janeiro e outubro de 2018.
Questionado por que a exoneração ainda não foi publicada no "Diário Oficial da União", Mourão não soube dar detalhes. "Eu acho que o presidente estava aguardando alguma coisa", afirmou.
Mourão esteve nesta manhã em audiência com Bolsonaro, no Palácio do Planalto. A expectativa era de que a exoneração fosse oficializada na manhã desta segunda-feira (18), mas o presidente decidiu segurá-la.
Segundo a reportagem apurou, interlocutores do presidente ainda tentam convencer Bebianno a aceitar outro cargo no governo, mas ele tem resistido. A expectativa é de que seja anunciado como o substituto, em um primeiro momento, o general da reserva Floriano Peixoto secretário-executivo da pasta.

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