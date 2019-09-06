Pesquisa

Datafolha: Saúde supera segurança na lista de principais problemas do país

Para 18% dos entrevistados, área é a mais problemática no campo de atuação do governo federal

Publicado em 6 de setembro de 2019 às 10:34 - Atualizado há 6 anos

Datafolha:Saúde supera segurança na lista de principais problemas do país Crédito: Shutterstock

A saúde foi citada como o principal problema do país, segundo a mais recente pesquisa Datafolha. Para 18% dos entrevistados, a área é a mais problemática, quando levado em conta o campo de atuação do governo federal.

Em seguida aparecem educação e desemprego, com 15% cada.

Segurança pública, sob responsabilidade do ministro Sergio Moro, foi mencionada por 11%. No levantamento de julho, as questões relacionadas à violência foram apontadas como o maior problema brasileiro, com 19% das menções.

O Datafolha ouviu 2.878 pessoas em 175 municípios de todas as regiões do país nos dias 29 e 30. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro, dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

