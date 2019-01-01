Datafolha: 65% dos brasileiros preveem governo Bolsonaro ótimo ou bom

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook

Pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 65% dos brasileiros preveem que o governo Bolsonaro será ótimo ou bom - porcentual maior que seu índice de vitória no segundo turno (55% dos votos válidos). Para 17% dos entrevistados, será uma gestão regular e, para 12%, o capitão reformado fará uma gestão ruim ou péssima. Não souberam opinar 6%.

Divulgado nesta terça-feira, 1º, o levantamento contou com 2.077 entrevistas realizadas em 130 cidades nos dias 18 e 19 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.

Mesmo alto, o porcentual de avaliações de governo ótimo ou bom sobre o governo Bolsonaro é mais baixo do que o de todos os presidentes brasileiros em suas primeiras eleições desde a redemocratização. Fernando Henrique Cardoso (PSDB) contou com 70% de otimismo em sua primeira eleição. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76%. Dilma Rousseff (PT), 73%.