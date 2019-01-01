Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expectativa

Datafolha: 65% dos brasileiros preveem governo Bolsonaro ótimo ou bom

Já para 12%, o capitão reformado fará uma gestão ruim ou péssima

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 14:52

Publicado em 

01 jan 2019 às 14:52
Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução/Facebook
Pesquisa do Instituto Datafolha revelou que 65% dos brasileiros preveem que o governo Bolsonaro será ótimo ou bom - porcentual maior que seu índice de vitória no segundo turno (55% dos votos válidos). Para 17% dos entrevistados, será uma gestão regular e, para 12%, o capitão reformado fará uma gestão ruim ou péssima. Não souberam opinar 6%.
Divulgado nesta terça-feira, 1º, o levantamento contou com 2.077 entrevistas realizadas em 130 cidades nos dias 18 e 19 de dezembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais.
Mesmo alto, o porcentual de avaliações de governo ótimo ou bom sobre o governo Bolsonaro é mais baixo do que o de todos os presidentes brasileiros em suas primeiras eleições desde a redemocratização. Fernando Henrique Cardoso (PSDB) contou com 70% de otimismo em sua primeira eleição. Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 76%. Dilma Rousseff (PT), 73%.
Entre homossexuais, afrodescendentes e indígenas, grupos que já foram alvo de comentários depreciativos por parte de Bolsonaro, o otimismo é inferior à média geral. Homossexuais têm 47% de expectativa positiva, índice que vai a 59% entre negros e indígenas. Mulheres são menos otimistas (61%) do que homens (69%).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados