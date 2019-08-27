Home
Damares exonera coordenadora de conselho após órgão criticar Previdência

O Diário Oficial da União publicou recomendação do Conselho Nacional de Direitos Humanos que chamava pontos da reforma de "graves retrocessos sociais"

Agência Folhapress

Publicado em 27 de agosto de 2019 às 21:44

 - Atualizado há 6 anos

Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

A ministra da Família, Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, exonerou a coordenadora geral do CNDH (Conselho Nacional de Direitos Humanos), Caroline Dias dos Reis, após o órgão recomendar que o Senado rejeite a reforma da Previdência.

Na segunda-feira (26), o Diário Oficial da União publicou recomendação do CNDH que chamava pontos da reforma de "graves retrocessos sociais".

No mesmo dia, Damares foi ao Twitter e escreveu: "Este conselho não é ligado a mim. Atua de forma independente. Aliás, recomendo que ignorem as manifestações ideológicas deste colegiado, que está longe de se preocupar com direitos humanos."

A exoneração ocorreu na sequência e foi publicada no Diário Oficial nesta terça-feira (27).

À reportagem, Leonardo Pinho, presidente do CNDH, chama a exoneração de "retaliação" à atuação do órgão, que já criticou outras propostas caras ao governo, como o pacote anticrime do ministro Sergio Moro e a retirada da demarcação de terras indígenas da competência da Funai.

Chefe da pasta, Damares tem autonomia para nomear e exonerar servidores. Pinho argumenta, no entanto, que a nomeação de Caroline foi escolhida pelo plenário do conselho, e que a exoneração desrespeita cinco recomendações da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a independência do órgão.

Pinho afirma que o órgão tem dialogado com instâncias internacionais, como a União Europeia e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ligada à Organização dos Estados Americanos, o que tem desagradado o governo federal.

O CNDH enviou nesta tarde ofício à ministra em que pede a recondução da coordenadora.

Criado em 16 de março de 1964 (dias antes do Golpe Militar) como Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, o CNDH tomou a atual forma em julho de 2014, durante o governo Dilma Rousseff (2010-2016).

O órgão é formado por 22 membros, representantes de órgãos públicos (membro do ministério, procurador-geral da República, deputados, senadores e outros) e da sociedade civil. A mesa diretora, comandada por Leonardo Pinho, é eleita para um mandato de dois anos. Apesar de ser ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a atuação é independente.

> Relator: Economia com a reforma da Previdência sobe para R$ 1 trilhão

No mesmo dia da exoneração da coordenadora-geral da CNDH, despacho publicado pela ministra Damares Alves autoriza que a secretária Nacional da Família, Angela Vidal Gandra da Silva Martins, se ausente por seis dias em setembro para participar do Fórum de Budapeste para Comunicadores Cristãos, na Hungria.

O presidente Jair Bolsonaro tem avançado sobre conselhos ligados ao governo federal. Ele já alterou, por exemplo, a composição do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e do Conselho Nacional do Meio Ambiente.

"Não podemos ficar reféns de conselhos, muitos deles [ocupados] por pessoas indicadas por outros governos", afirmou o presidente em julho.

A reportagem entrou em contato com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que não respondeu até a publicação deste texto.

> Reforma da Previdência: relator inclui Estados e taxa para filantropia

