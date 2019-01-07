Damares e representante da Unesco no Brasil conversam sobre cooperação

A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves Crédito: Valter Campanato

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, recebeu nesta segunda-feira (7) a diretora da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil, Marlova Noleto, para debater a cooperação entre as duas instituições. No encontro, a ministra abordou a situação de crianças abusadas no país.

Damares citou os dados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos do Senado Federal, instalada em 2017. “O relatório mostrou que chegamos ao caos do caos", disse.

Segundo a ministra, a CPI revelou que 65% das crianças abusadas são por alguém da própria família e 95% por alguém que a família conhece. "Então, o fortalecimento da família é o projeto ideal, mas a família muitas vezes se omite. É conivente”, lamentou.

Para Marlova Noleto, os fatos relatados pela ministra “são perturbadores”. “A gente vê que o Brasil tem um problema de valores, e talvez isso seja o mais grave hoje, que se traduz em crise de valores. Noto que muitas famílias terceirizam a educação dos filhos, e isso muitas vezes acaba mal”, afirmou.