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Memes

Damares diz que não ficou ofendida com o caso do 'pé de goiaba'

Futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos contou história de que viu Jesus Cristo quando pensou em se suicidar

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 02:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2018 às 02:45
Futura ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ficará responsável pela Funai. Crédito: Vitor Campanato/Agência Brasil
A futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que não ficou ofendida com a onda de memes que surgiram nas redes sociais nos últimos dias associados a sua imagem. No vídeo que circula em grupos de WhatsApp e na internet, Damares conta a história de que viu Jesus Cristo em cima de um pé de goiaba, aos 10 anos, quando pensou em se suicidar.
Eu quero que todo mundo pergunte sobre o pé de goiaba. Encham as redes sociais de pé de goiaba porque eu quero falar sobre o pé de goiaba, disse Damares a jornalistas nesta quinta-feira, 13.
Mais cedo, o presidente eleito Jair Bolsonaro defendeu a futura ministra em sua conta do Twitter. É surreal e extremamente vergonhoso ver setores da grande mídia debocharem do relato da futura Ministra Damares Alves sobre a fé em Jesus Cristo, que a livrou de um suicídio desejado por conta de abusos sofridos na infância. Lamentável!, escreveu na rede social.
Em trecho de um vídeo que circula nas redes sociais, durante um culto evangélico, Damares, que é pastora evangélica, aparece contando uma parte da história. Nas imagens, ela diz que a revelação no pé de goiaba aconteceu nos fundos da casa de seu pai. Ela afirmou que subiu na árvore e se preparava para tomar veneno quando avistou Jesus caminhando em sua direção.
Eu estava em cima do pé de goiaba, eu ia tomar veneno eu ia morrer era muita dor na alma de todos os abusos que passei. E quando estava em cima do pé de goiaba eu não vi um unicórnio, eu vi não vi um amigo imaginário, eu vi o que eu acreditava, Jesus, contou.

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