Damares diz que não ficou ofendida com o caso do 'pé de goiaba'

Futura ministra de Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, ficará responsável pela Funai. Crédito: Vitor Campanato/Agência Brasil

A futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, disse que não ficou ofendida com a onda de memes que surgiram nas redes sociais nos últimos dias associados a sua imagem. No vídeo que circula em grupos de WhatsApp e na internet, Damares conta a história de que viu Jesus Cristo em cima de um pé de goiaba, aos 10 anos, quando pensou em se suicidar.

Eu quero que todo mundo pergunte sobre o pé de goiaba. Encham as redes sociais de pé de goiaba porque eu quero falar sobre o pé de goiaba, disse Damares a jornalistas nesta quinta-feira, 13.

Mais cedo, o presidente eleito Jair Bolsonaro defendeu a futura ministra em sua conta do Twitter. É surreal e extremamente vergonhoso ver setores da grande mídia debocharem do relato da futura Ministra Damares Alves sobre a fé em Jesus Cristo, que a livrou de um suicídio desejado por conta de abusos sofridos na infância. Lamentável!, escreveu na rede social.

Em trecho de um vídeo que circula nas redes sociais, durante um culto evangélico, Damares, que é pastora evangélica, aparece contando uma parte da história. Nas imagens, ela diz que a revelação no pé de goiaba aconteceu nos fundos da casa de seu pai. Ela afirmou que subiu na árvore e se preparava para tomar veneno quando avistou Jesus caminhando em sua direção.