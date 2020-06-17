Da balbúrdia a ofensas ao STF: por que Weintraub está à beira da demissão

Adiamento do Exame

A primeira polêmica em que Weintraub se envolveu em sua gestão foi quando anunciou que cortaria recursos de universidades que estivessem promovendo balbúrdia em seus campi. O ministro disse que a punição seria para as universidades em que tivessem sido permitidos a realização de eventos políticos e manifestações partidárias. Após críticas, os cortes acabaram se estendendo a todas universidades.

Weintraub também sugeriu que a China pudesse sair beneficiada da crise causada pelo novo coronavírus. A declaração foi publicada pelo ministro em suas redes sociais. O ato incomodou a Embaixada da China no Brasil, que classificou o ato como racista.

O ministro, à propósito, não poupa ofensas nas redes sociais. Em meio as comemorações da Proclamação da República, Weintraub foi criticado por internautas e respondeu a um deles com ofensas agressivas, inclusive a familiares dos usuários.

Com o objetivo de, segundo ele, desidratar o financiamento de movimentos estudantis, o ministro da Educação anunciou a criação de carteirinhas de estudante digitais. Sem aprovação no Congresso, a proposta perdeu a validade, mas deixou um gasto de R$ 2,5 milhões em publicidade.