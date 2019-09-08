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Cabo de guerra

Crivella tentará reverter decisão do STF que liberou livros na Bienal

O livro "Vingadores: cruzada das crianças" , ganhou atenção no Brasil, na sexta-feira (6), depois que o prefeito do Rio de Janeiro tentou impedir que fosse vendida na Bienal do Livro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2019 às 13:57

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 13:57

Rio de Janeiro - O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, apresenta o balanço dos três meses de funcionamento do aplicativo Taxi.Rio, no Palácio da Cidade, zona sul da cidade. (Tânia Rêgo/Agência Brasil) Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A Prefeitura do Rio de Janeiro vai tentar reverter decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que liberou a comercialização de livros de temática LGBT+ na Bienal do Rio. Em nota, por meio de sua assessoria de imprensa, a gestão municipal informou que "vai interpor, no STF, embargos de declaração à decisão do ministro Dias Toffoli".
Partiu de Toffoli, presidente do STF, a suspensão da liminar do Tribunal de Justiça do Rio que impedia a circulação dos livros. O ministro acolheu pedido da procuradora-geral, Raquel Dodge, e também da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que recorreram ao Supremo nas últimas horas reivindicando que se posicionasse contra o prefeito Crivella.
"No recurso (ao STF), a Procuradoria Geral do município afirma que a decisão (de Toffoli) não examina o fundamento da medida tomada pelo município do Rio de Janeiro ao fiscalizar a Bienal do Livro: a defesa de crianças e adolescentes, com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, que determina que revistas e publicações contendo material impróprio ou inadequado para menores devem ser comercializadas em embalagem lacrada, com advertência sobre seu conteúdo", informou a prefeitura.
O livro "Vingadores: cruzada das crianças" , ganhou atenção no Brasil, na sexta-feira (6), depois que o prefeito do Rio de Janeiro tentou impedir que fosse vendida na Bienal do Livro.

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