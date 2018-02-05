Cristiane Brasil diz que é alvo de campanha difamatória

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) durante audiência pública na Câmara Crédito: Gilmar Felix | Câmara dos Deputados

A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) afirmou, em nota divulgada nesta segunda-feira (5), que está sofrendo uma campanha difamatória que busca impedir a posse dela no Ministério do Trabalho. No texto, ela diz que está sendo julgada política e não juridicamente e afirma que tem a ficha limpa.

Cristiane Brasil foi nomeada para o cargo no início de janeiro, mas foi impedida de assumir por uma série de decisões judiciais. O caso está agora no Supremo Tribunal Federal (STF), sob análise da presidente da corte, ministra Cármen Lúcia.

Agora, a parlamentar pede que Cármen  julgue o mais rápido possível essa questão, para que ela possa seguir com a sua vida, seja como ministra ou deputada federal.

Seguirei não poupando esforços para provar que não cometi nenhuma ilicitude, diz o texto.

Confira a nota de Cristiane Brasil na íntegra: