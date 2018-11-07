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Minorias

Crimes de ódio são intoleráveis, diz Sergio Moro

'Não há qualquer possibilidade de discriminação de minorias', afirmou

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 22:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 22:04
O juiz federal Sergio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, deixa a casa do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro (RJ), após reunião na manhã desta quinta-feira (1). Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Em sua primeira entrevista à imprensa, o futuro ministro da Justiça, Sergio Moro, disse que não existe qualquer possibilidade de discriminação contra minorias. Todos têm direito à segurança pública. Crimes de ódio são intoleráveis, afirmou. Moro acrescentou que, se for necessário, ele acionará a Polícia Federal (PF) para combater esse tipo de crime.
Não existe nada de política persecutória contra homossexuais e outras minorias. Não existe nada disso na mesa ou sendo gestado; nenhuma intenção de política discriminatória. As minorias vão poder exercer seus direitos livremente. Não vejo a nada além de receiros infundados", destacou.
Juiz responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância nos últimos quatro anos, Sergio Moro disse que aceitou o convite de Jair Bolsonaro por ver a possibilidade de realizar no governo federal o que, em sua avaliação, não foi feito nos últimos anos  uma forte agenda contra a corrupção e o crime organizado. Não é um projeto de poder, ressaltou.
Ele disse considerar seu trabalho na Justiça técnico e revelou que não tem convergência absoluta de convicções com o presidente eleito, mas que é possível chegar a resultados nas divergências. Entre as convergências, a defesa de flexibilizar a maioridade penal  para crimes violentos cometidos por jovens com mais de 16 anos  e a não progressão de pena para criminosos vinculados a organizações criminosas e que cometeram crimes de homicídio.
Moro confirmou que nomes da Lava Jato estão sendo considerados para ocupar cargos no futuro ministério. Ele defendeu que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) saia do Ministério da Fazenda e vá para o Ministério da Justiça.

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