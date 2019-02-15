Criada comissão para monitorar direitos humanos sob Bolsonaro

Intelectuais criam comissão para monitorar direitos humanos sob Bolsonaro Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

Vinte intelectuais com quilometragem na área dos direitos humanos se uniram para servir como rede de proteção numa época, para eles, de "graves violações" a minorias como indígenas, negros, LGBTQs e mulheres.

Eles pretendem oferecer sua expertise numa luta para a qual dedicaram décadas de suas vidas. Pois mais do que nunca é hora de agirem para garantir que nenhuma minoria seja deixada para trás, afirmam os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns -ou só Comissão Arns.

São cinco ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso (José Carlos Dias, José Gregori, Luiz Carlos Bresser-Pereira, Paulo Sérgio Pinheiro e a colunista da Folha de S.Paulo Claudia Costin) e um da era Lula (Paulo Vannuchi) no projeto, que será lançado na quarta-feira (20), na Faculdade de Direito da USP.

O núcleo não à toa leva o nome do arcebispo que criou em 1972 a Comissão Justiça e Paz de São Paulo, que acolheu perseguidos pelo regime militar.

Três anos depois, em mais um ato visto como afrontoso à ditadura, Arns (1921-2016) conduziu ao lado do reverendo James Wrigh e do rabino Henry Sobel um ato ecumênico para Vladimir Herzog -jornalista que o governo dizia ter se suicidado na cela, versão que os religiosos não compraram.

A presidência da Comissão Arns é de Paulo Sérgio Pinheiro, 75, ex-secretário de Direitos Humanos de FHC e membro da Comissão Nacional da Verdade, instalada em 2011 pela ex-guerrilheira e ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para trazer à luz crimes praticados durante a ditadura.

"A comunidade de ativistas dos direitos humanos de certa maneira se dividiu após o impeachment da Dilma. Diante desse desafio, era muito importante refazer essa unidade", afirma Pinheiro.

Por desafio entenda a eleição de Jair Bolsonaro , alguém que, para ele, em um mês de governo já deu sinais de retrocesso nesse campo.

Um exemplo, diz Pinheiro, foi a limitação da Lei de Acesso à Informação, com data de nascimento gêmea à da Comissão da Verdade: 11 de novembro de 2011.

A cientista política Maria Hermínia Tavares de Almeida, 72, vê um "papel pedagógico" na comissão. É preciso bater na tecla de que "direitos humanos são para todos os humanos, coisa que uma parcela da sociedade tem dificuldade em assimilar", afirma ela.

Para Maria Hermínia, ela e os outros integrantes têm "tradição de luta pela democracia", e daí vem "uma certa força moral" para "dialogar toda vez que identificarmos um problema na área dos direitos civis".

A pasta de Direitos Humanos estar a cargo da pastora Damares Alves é um ponto que a preocupa. Para a professora -e aqui ela diz falar por si, e não em nome da comissão-, fica "a impressão, pelas declarações [da ministra], que existe uma percepção muito limitada do que seja o rol dos direitos assegurados pela Constituição de 1988".

Não passa batido aos fundadores da Comissão Arns que falar em direitos humanos, hoje, pode desagradar um quinhão da sociedade que enquadra o tema à esquerda.

Professor emérito da USP, Fábio Konder Comparato afirma que "a caracterização dessa nossa iniciativa como 'agenda esquerdista' teve o evidente objetivo de desmoralizá-la como manobra política".

Para o advogado Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, que foi secretário de Segurança do governo de Orestes Quércia (PMDB) nos anos 1990, "a sociedade brasileira, infelizmente, está mostrando às claras a sua face autoritária, discriminatória e intolerante. A sua noção de democracia é seletiva. Liberdade de opinião apenas para quem pense igual a ela".

O diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getulio Vargas, Oscar Vilhena, diz que a Comissão Arns, "formada por algumas personalidades que adquiriram enorme autoridade moral", quer amparar "os próprios grupos que monitoram e denunciam as violações e que poderão ser atacados".

A ideia é trabalhar em rede com organizações sociais e pessoas que, quando detectarem algum direito violado, tenham suporte para fazer a denúncia pública e encaminhá-las a órgãos do Judiciário e organismos internacionais, além de promover ações com a classe política e a sociedade.