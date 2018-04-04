CPI dos Shows emperra na Câmara de Guarapari

O pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Shows está emperrado na Câmara de Guarapari. Autor da solicitação, o vereador Denizart Luiz (PSDB), o Zazá, alega que o presidente da Mesa Diretora, Wendel Santana Lima (PSD), se recusou a ler o requerimento da CPI durante a sessão da Casa desta terça-feira (03). Segundo ele, Santana chegou a ser perseguido por um grupo de populares que acompanhavam a sessão. Já o presidente afirma que o grupo, pequeno, foi convocado por um adversário político.
Com base em matérias publicadas no site Realidade Capixaba, Denizart afirma que um jornalista teria recebido um áudio no qual um dos músicos contratados para o show conta que dos R$ 12 mil que recebeu de cachê, R$ 8 mil seriam devolvidos a um funcionário público municipal. Houve desvio de dinheiro, argumenta o parlamentar.
NEGATIVA ANTERIOR
Zazá já havia aberto, em março, um requerimento, solicitando que a Câmara de Guarapari investigasse o caso. No entanto, o pedido foi negado pela maioria dos vereadores. Na época, o presidente explicou que a investigação não era necessária, pois já havia um procedimento instaurado no Ministério Público Estadual (MPES) para averiguação dos fatos. No entanto, ele garantiu que a Mesa Diretora iria encaminhar um ofício ao MPES para pedir informações acerca da conclusão do processo.
Tanto o MPES quanto Tribunal de Contas do Estado (TCES) já confirmaram terem recebido o pedido de investigação por parte de Zazá.
Diante da negativa da Câmara, o vereador decidiu entrar com um pedido de abertura de CPI. Segundo ele, nesta terça-feira Wendel Santana não leu o ofício que tratava do tema, alegando basear-se em um relatório da Procuradoria da Casa.
Não respeitou o regimento interno e causou revolta da população presente na sessão desta terça-feira. Saiu correndo do plenário da Câmara e foi perseguido por populares com faixas e que gritavam palavras de ordem: Queremos CPI!, ressalta Zazá, que tentará levar o requerimento novamente à Casa na próxima semana. Nas imagens, cerca de seis pessoas aparecem segurando faixas com o título Queremos CPI dos Shows.
Já o presidente da Câmara lembra que a proposição reiterada por Zazá, acompanhada de outras assinaturas, foi apreciada e votada na sessão ordinária no dia 20 de março, tendo sido rejeitada por maioria de votos. "Para que a matéria seja colocada em pauta faz-se necessário o atendimento de alguns requisitos regimentais. Dessa forma, a Mesa Diretora fica impedida de colocar em apreciação qualquer proposição que tenha sido rejeitada e novamente apresentada, no mesmo ano legislativo, ausentes os requisitos exigidos", justificou.
Sobre o protesto após a sessão, Wendel Santana afirma que os manifestantes são correligionários de um opositor político na cidade, o qual não identificou, mas disse estar ligado ao partido do vereador Zazá.