CPI dos Shows emperra na Câmara de Guarapari

Pessoas se manifestaram na Câmara de Guarapari a favor da CPI dos Shows Crédito: Acervo Pessoal

O pedido de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Shows está emperrado na Câmara de Guarapari. Autor da solicitação, o vereador Denizart Luiz (PSDB), o Zazá, alega que o presidente da Mesa Diretora, Wendel Santana Lima (PSD), se recusou a ler o requerimento da CPI durante a sessão da Casa desta terça-feira (03). Segundo ele, Santana chegou a ser perseguido por um grupo de populares que acompanhavam a sessão. Já o presidente afirma que o grupo, pequeno, foi convocado por um adversário político.

Gazeta Online, o objetivo da Comissão é investigar possíveis irregularidades cometidas pela Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo de Guarapari na contratação de shows para a Festa da Cidade. Conforme já noticiado pelo

Com base em matérias publicadas no site Realidade Capixaba, Denizart afirma que um jornalista teria recebido um áudio no qual um dos músicos contratados para o show conta que dos R$ 12 mil que recebeu de cachê, R$ 8 mil seriam devolvidos a um funcionário público municipal. Houve desvio de dinheiro, argumenta o parlamentar.

NEGATIVA ANTERIOR

Zazá já havia aberto, em março, um requerimento, solicitando que a Câmara de Guarapari investigasse o caso. No entanto, o pedido foi negado pela maioria dos vereadores. Na época, o presidente explicou que a investigação não era necessária, pois já havia um procedimento instaurado no Ministério Público Estadual (MPES) para averiguação dos fatos. No entanto, ele garantiu que a Mesa Diretora iria encaminhar um ofício ao MPES para pedir informações acerca da conclusão do processo.

Tanto o MPES quanto Tribunal de Contas do Estado (TCES) já confirmaram terem recebido o pedido de investigação por parte de Zazá.

Diante da negativa da Câmara, o vereador decidiu entrar com um pedido de abertura de CPI. Segundo ele, nesta terça-feira Wendel Santana não leu o ofício que tratava do tema, alegando basear-se em um relatório da Procuradoria da Casa.

Não respeitou o regimento interno e causou revolta da população presente na sessão desta terça-feira. Saiu correndo do plenário da Câmara e foi perseguido por populares com faixas e que gritavam palavras de ordem: Queremos CPI!, ressalta Zazá, que tentará levar o requerimento novamente à Casa na próxima semana. Nas imagens, cerca de seis pessoas aparecem segurando faixas com o título Queremos CPI dos Shows.

Já o presidente da Câmara lembra que a proposição reiterada por Zazá, acompanhada de outras assinaturas, foi apreciada e votada na sessão ordinária no dia 20 de março, tendo sido rejeitada por maioria de votos. "Para que a matéria seja colocada em pauta faz-se necessário o atendimento de alguns requisitos regimentais. Dessa forma, a Mesa Diretora fica impedida de colocar em apreciação qualquer proposição que tenha sido rejeitada e novamente apresentada, no mesmo ano legislativo, ausentes os requisitos exigidos", justificou.