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Eleições 2024

Coser promete revitalização do Centro e hospital veterinário em Vitória

Candidato a prefeito da Capital pelo PT, deputado estadual licenciado se compromete a criar estudo de viabilidade para uma nova via ligando a Avenida Dante Michelini à Serra; confira a entrevista
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

21 ago 2024 às 11:34

Publicado em 21 de Agosto de 2024 às 11:34

João Coser (PT) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleita prefeita
João Coser (PT) fala de propostas que planeja implementar em Vitória caso seja eleito prefeito Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Estudar a criação de uma nova via ligando a Avenida Dante Michelini à Serra, requalificar o Centro e construir um hospital veterinário. Essas são as algumas das propostas apresentadas por João Coser (PT), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) e seguem até sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
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Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL),  seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, e com João Coser (PT), nesta quarta. Nos demais dias desta semana, a ordem será Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e Coronel Ramalho (PL), na terça. Nesta quarta, é a vez de Gabriel Ruy (Mobiliza). Nos próximos dias, serão publicadas as entrevistas de Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com João Coser (PT):

Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?

A elaboração do plano de mobilidade urbana é fundamental para orientar quanto às medidas a serem implementadas. Promover a integração de modais de transporte, uma rede de ciclovias, estimular o uso da bicicleta, a ampliação da oferta de rotas e horários do transporte público, investimentos em novos sistemas de gestão do tráfego, mas também melhorias de calçadas e rampas que permitam pequenos deslocamentos a pé. Realizaremos estudo de viabilidade para uma nova via ligando a Avenida Dante Michelini à Serra e para vias de acesso às avenidas Serafim Derenzi, Maruípe e Marechal Campos.

Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?

Precisamos atualizar o Plano Municipal de Drenagem Urbana, elaborado em 2008, e também elaborar o de Mudanças Climáticas. Com esses estudos concluídos, teremos mais qualidade no planejamento, na definição das bacias e das ações a serem priorizadas, na condução da elaboração de projetos e a captação de recursos que permitirão a contratação das obras necessárias. Executaremos as obras de macrodrenagem das Bacias de Fradinhos, Jucutuquara, Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Nazareth e Monte Belo.

De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?

Além da atuação da Guarda e do videomonitoramento, é preciso priorizar a redução das vulnerabilidades sociais que passam pela ampliação da oferta de serviços públicos de qualidade, programas para jovens e mulheres, apoio aos micro e pequenos empreendimentos, que gerem oportunidades e renda, além da melhoria da iluminação pública. É essencial enfrentar a criminalização atuando em articulação com outros poderes, promover a participação, o controle social e a resolução pacífica de conflitos, para que possamos promover ambientes de paz, seguros e o respeito aos direitos fundamentais.

Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?

Reorganizar o atendimento nas unidades básicas de saúde (UBS) e ampliar as equipes de saúde da família, garantir o acesso a consultas e exames especializados, na rede própria, a ser ampliada, ou por meio de contratos com a rede filantrópica e privada. Reorganizar o Centro de Especialidades Médicas, fortalecer o programa de saúde mental, criar serviços de referência, com equipes multidisciplinares, para atendimento às pessoas com deficiência, TEA e demais neuroatipías, bem como de saúde da mulher, priorizando o agendamento e a busca ativa de mulheres em idade de rastreamento do câncer de mama.

O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?

Adequar o modelo, o currículo e proposta pedagógica das escolas de tempo integral, na perspectiva do espaço escolar ampliado. Necessário também adequar a rede. Nesse modelo a escola é o núcleo principal que se estende a diversos equipamentos culturais, esportivos na cidade. O objetivo é o desenvolvimento integral dos estudantes em suas múltiplas dimensões e oportunidades de aprendizagem. Com o programa Educação em Tempo Integral, partindo da experiência desenvolvida em nossa gestão entre 2005-2012, será possível reorganizar e ampliar a oferta, além de contribuir para melhoria da aprendizagem.

Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?

A solução para por fim a necessidade de aportes financeiros pela prefeitura para o pagamento de benefícios previdenciários é algo complexo. A questão teve origem histórica e não se resolve a curto prazo. Uma das iniciativas para equacionar a situação, por recomendação do Ministério do Trabalho e Previdência, foi adota pelo município em 2011 quando fui prefeito, que é a segregação de massa. Não temos como falar de soluções no curto prazo, nem mesmo soluções fáceis. A postura do gestor responsável precisa ser de monitoramento permanente afim de honrar os benefícios e assegurar a continuidade de investimentos.

Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?

1) Requalificação do Centro Histórico com programas que devolvam a pujança cultural, econômica e social no território e a criação de uma Secretaria Especial do Centro. 2) Ações de qualificação profissional, geração de trabalho e renda. 3) Programas sociais com destaque para o Restaurante Popular e para a habitação de interesse social. 4) Priorizar a pessoa idosa, com ações culturais, de esporte e ampliação do Centros de Convivência da Terceira Idade e criação do Centro Dia. 5) Implantação de um hospital veterinário.

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