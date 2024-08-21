Coser promete revitalização do Centro e hospital veterinário em Vitória

Estudar a criação de uma nova via ligando a Avenida Dante Michelini à Serra, requalificar o Centro e construir um hospital veterinário. Essas são as algumas das propostas apresentadas por João Coser (PT), nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vitória. As conversas começaram a ser publicadas na segunda (19) e seguem até sexta-feira (23), pela manhã, inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
À tarde, também nesta semana, estão sendo divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vila Velha pelos próximos quatro anos. Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas. A publicação começou na manhã de segunda, com Assumção (PL), seguiu com Camila Valadão (Psol) e Du (Avante), na terça, e com João Coser (PT), nesta quarta. Nos demais dias desta semana, a ordem será Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Já à tarde, estão sendo publicadas as conversas com os candidatos de Vila Velha. Tiveram início com Arnaldinho Borgo (Podemos), na segunda, e Coronel Ramalho (PL), na terça. Nesta quarta, é a vez de Gabriel Ruy (Mobiliza). Nos próximos dias, serão publicadas as entrevistas de Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).
O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com João Coser (PT):
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vitória. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
A elaboração do plano de mobilidade urbana é fundamental para orientar quanto às medidas a serem implementadas. Promover a integração de modais de transporte, uma rede de ciclovias, estimular o uso da bicicleta, a ampliação da oferta de rotas e horários do transporte público, investimentos em novos sistemas de gestão do tráfego, mas também melhorias de calçadas e rampas que permitam pequenos deslocamentos a pé. Realizaremos estudo de viabilidade para uma nova via ligando a Avenida Dante Michelini à Serra e para vias de acesso às avenidas Serafim Derenzi, Maruípe e Marechal Campos.
Algumas áreas de Vitória sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Precisamos atualizar o Plano Municipal de Drenagem Urbana, elaborado em 2008, e também elaborar o de Mudanças Climáticas. Com esses estudos concluídos, teremos mais qualidade no planejamento, na definição das bacias e das ações a serem priorizadas, na condução da elaboração de projetos e a captação de recursos que permitirão a contratação das obras necessárias. Executaremos as obras de macrodrenagem das Bacias de Fradinhos, Jucutuquara, Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Nazareth e Monte Belo.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Além da atuação da Guarda e do videomonitoramento, é preciso priorizar a redução das vulnerabilidades sociais que passam pela ampliação da oferta de serviços públicos de qualidade, programas para jovens e mulheres, apoio aos micro e pequenos empreendimentos, que gerem oportunidades e renda, além da melhoria da iluminação pública. É essencial enfrentar a criminalização atuando em articulação com outros poderes, promover a participação, o controle social e a resolução pacífica de conflitos, para que possamos promover ambientes de paz, seguros e o respeito aos direitos fundamentais.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
Reorganizar o atendimento nas unidades básicas de saúde (UBS) e ampliar as equipes de saúde da família, garantir o acesso a consultas e exames especializados, na rede própria, a ser ampliada, ou por meio de contratos com a rede filantrópica e privada. Reorganizar o Centro de Especialidades Médicas, fortalecer o programa de saúde mental, criar serviços de referência, com equipes multidisciplinares, para atendimento às pessoas com deficiência, TEA e demais neuroatipías, bem como de saúde da mulher, priorizando o agendamento e a busca ativa de mulheres em idade de rastreamento do câncer de mama.
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vitória, apenas 7% dos estudantes dos anos iniciais e 6% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Adequar o modelo, o currículo e proposta pedagógica das escolas de tempo integral, na perspectiva do espaço escolar ampliado. Necessário também adequar a rede. Nesse modelo a escola é o núcleo principal que se estende a diversos equipamentos culturais, esportivos na cidade. O objetivo é o desenvolvimento integral dos estudantes em suas múltiplas dimensões e oportunidades de aprendizagem. Com o programa Educação em Tempo Integral, partindo da experiência desenvolvida em nossa gestão entre 2005-2012, será possível reorganizar e ampliar a oferta, além de contribuir para melhoria da aprendizagem.
Mesmo com a reforma da Previdência, Vitória tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 113 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
A solução para por fim a necessidade de aportes financeiros pela prefeitura para o pagamento de benefícios previdenciários é algo complexo. A questão teve origem histórica e não se resolve a curto prazo. Uma das iniciativas para equacionar a situação, por recomendação do Ministério do Trabalho e Previdência, foi adota pelo município em 2011 quando fui prefeito, que é a segregação de massa. Não temos como falar de soluções no curto prazo, nem mesmo soluções fáceis. A postura do gestor responsável precisa ser de monitoramento permanente afim de honrar os benefícios e assegurar a continuidade de investimentos.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
1) Requalificação do Centro Histórico com programas que devolvam a pujança cultural, econômica e social no território e a criação de uma Secretaria Especial do Centro. 2) Ações de qualificação profissional, geração de trabalho e renda. 3) Programas sociais com destaque para o Restaurante Popular e para a habitação de interesse social. 4) Priorizar a pessoa idosa, com ações culturais, de esporte e ampliação do Centros de Convivência da Terceira Idade e criação do Centro Dia. 5) Implantação de um hospital veterinário.