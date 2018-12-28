Coser diz não haver motivo para PT ir à posse de Bolsonaro

O presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, considera correta a decisão do partido que, nacionalmente, decidiu
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"É uma decisão de não estar comemorando com quem você considera que não deveria estar governando o Brasil", afirmou.
É a primeira vez desde a redemocratização que o PT não presenciará a posse do presidente do país. Coser não considera a decisão antidemocrática.
"Acho que não (é antidemocrática). É um caso totalmente diferente. Evitou debates, recusou participar e foi a outros eventos. Aquilo foi um problema. O Brasil elegeu uma pessoa sem conhecer as propostas. Não acredito que seja desrespeito à democracia. É festa dos outros, para nós não tem motivação para estar lá", disse.