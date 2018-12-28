Coser diz não haver motivo para PT ir à posse de Bolsonaro

João Coser, presidente estadual do PT Crédito: Rafael Silva

O presidente do PT no Espírito Santo, João Coser, considera correta a decisão do partido que, nacionalmente, decidiu

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"É uma decisão de não estar comemorando com quem você considera que não deveria estar governando o Brasil", afirmou.

É a primeira vez desde a redemocratização que o PT não presenciará a posse do presidente do país. Coser não considera a decisão antidemocrática.