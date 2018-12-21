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Vistoria

Corregedoria da PM encontra euro, dólar, peso e iene com Pezão na cadeia

Governador do Rio presta depoimento; ele estava também com pequena quantia de dólares, pesos colombianos e ienes

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 15:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 15:45
Os militares que fazem a vistoria na cadeia Crédito: Reprodução
Agentes que fazem uma vistoria no Complexo Prisional da Polícia Militar, no bairro do Fonseca, em Niterói, município da Região Metropolitana do Rio, encontram 70 euros, 36 dólares, 6 mil pesos e 25 ienes com o governador Luiz Fernando Pezão, que está preso na unidade. Ele presta depoimento neste momento. O dinheiro foi encontrado por agentes da Corregedoria da PM.
Mais cedo, haviam sido localizados sete celulares na área comum nos fundos da cadeia, fora das celas, e foram localizados com o auxílio de equipamentos que detectam ondas eletromagnéticas.
A inspeção é feita a pedido da direção do presídio ao Comando Conjunto.. Equipes das Forças Armadas e corporação chegaram ao presídio no início da manhã. De acordo com o Comando Militar do Leste (CML) foram mobilizados 160 militares das Forças Armadas e 100 policiais militares. O presídio foi alvo de pelos menos outras duas inspeções no início deste mês. Nenhuma irregularidade foi encontrada.
Pezão se encontra numa sala da cadeia. Ele foi obrigado pela direção da unidade a usar o mesmo uniforme dos demais detentos: um short preto com camisa branca. Funcionários do presídio contaram que, inicialmente, ele pediu para usar suas próprias roupas, já que não é policial militar. O diretor da unidade negou o pedido.
O governador e o ex-procurador-geral de Justiça, Claudio Lopes, que está na mesma unidade, tiveram os cabelos cortados. Os dois estão na ala reservada aos oficiais da PM.
Pezão foi preso no dia 29 de novembro deste ano, no Palácio Laranjeiras, residência oficial de governadores, na Zona Sul do Rio. Ele foi o primeiro governador do Rio a ser preso durante o mandato. Pezão é acusado de ter recebido R$ 40 milhões em propinas  ele teria continuado o esquema criado por Sérgio Cabral.

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