Coronel Lima passa mal no momento da prisão e é levado a hospital

No momento de sua prisão, nesta quinta-feira (29), o coronel da reserva da PM João Baptista Lima Filho teve um pico de glicemia e pressão alta e foi levado para um hospital em São Paulo. Os médicos que o acompanham recomendaram que ele não fosse preso naquele momento. Diante da situação, a Polícia Federal aguarda a estabilização do quadro para decidir se vai ouvir o coronel em sua residência ou na prisão.