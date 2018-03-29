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Operação Skala

Coronel Lima passa mal no momento da prisão e é levado a hospital

João Baptista Lima Filho teve pico de pressão alta

Publicado em 29 de Março de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2018 às 13:18
João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, amigo de Temer Crédito: Reprodução/TV Globo
No momento de sua prisão, nesta quinta-feira (29), o coronel da reserva da PM João Baptista Lima Filho teve um pico de glicemia e pressão alta e foi levado para um hospital em São Paulo. Os médicos que o acompanham recomendaram que ele não fosse preso naquele momento. Diante da situação, a Polícia Federal aguarda a estabilização do quadro para decidir se vai ouvir o coronel em sua residência ou na prisão.
> PF prende coronel Lima, amigo do presidente Michel Temer
O ex-coronel foi levado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Albert Einstein, onde vai passar por exames.

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