Convento da Penha fechado para carros para visita de Mourão

O local foi a primeira parada do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, durante sua visita ao Espírito Santo nesta quinta-feira (29)

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 20:55 - Atualizado há 6 anos

O presidente da República em exercício, Hamilton Mourão Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Em visita ao Estado pela primeira vez desde a eleição, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), tem agenda cheia para esta quinta-feira (29). E sua primeira parada, pela manhã, foi no Convento da Penha, em Vila Velha, onde o general, que costuma conhecer os sítios históricos dos lugares por onde passa, foi recebido pelo Frei Alessandro Dias.

O governador Renato Casagrande (PSB) também acompanhou o passeio. O Convento, inclusive, teve a subida de carros proibida enquanto o vice-presidente esteve por lá. A última autorização antes disso foi concedida para a missa das 9h30.

A visita de cerca de meia hora, entre as 10h e as 11h, começou pelo Campinho, passando pelo museu e pela sala dos milagres até chegar à capela. Neste período de uma hora, nenhum veículo pode subir até o local.

BATEDORES

Entre a manhã e a tarde desta quarta-feira (28), seguranças e batedores estiveram no Convento para organizar a recepção de Mourão.

De Vila Velha, nesta quinta, o vice-presidente seguiu para o cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória, onde deu início à sua agenda principal no Estado: o encontro com empresários no almoço de comemoração do aniversário de 27 anos do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex).

Mais de 400 pessoas foram convidadas para o evento, no qual Mourão foi convidado de honra e também palestrante. Conforme adiantou a coluna de Leonel Ximenes, o cardápio contou com filé ao molho funghi e ravióli de ricota com espinafre e nozes.

Para fechar a tarde, Mourão também é esperado na apresentação do programa do governo Estado Presente, no Palácio da Fonte Grande. Para além do governador Renato Casagrande (PSB), representantes de outros Poderes, como o presidente do Tribunal de Justiça Estadual (TJES), desembargador Sérgio Gama, já confirmaram presença.

CONFIRA A AGENDA DO VICE-PRESIDENTE NO ES

Chegada

O vice-presidente Hamilton Mourão deverá chegar em uma avião da Força Aérea Brasileira (FAB) por volta das 10h.

Primeira parada: Convento da Penha

- Entre 10h e 11h ele é esperado no Convento da Penha, em Vila Velha, para uma visita de cerca de meia hora.

- Mourão será recebido pelo Frei Alessandro Dias e visitará locais como o campinho, o museu, a sala dos milagres e a capela

- Atenção: enquanto o vice-presidente estiver no Convento, a subida de carros será proibida.

Sindiex

Do Convento, Hamilton Mourão seguirá para o almoço do Sindiex, cujo início será às 11h30, no cerimonial Itamaraty Hall, em Vitória. Lá, ele se reunirá com empresários e também dará uma palestra.

Palácio da Fonte Grande

A partir das 14h30, o governador Renato Casagrande dará início à apresentação do programa governamental Estado Presente no Palácio da Fonte Grande, no Centro de Vitória. A expectativa é que Mourão também participe do evento antes de retornar a Brasília.

Volta

