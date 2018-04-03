Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reunião

Conselho de Ética suspende sessão sobre cassação de Maluf

A reunião, que já não aconteceu na semana passada, foi suspensa nesta terça (3) em razão da sessão do Congresso Nacional; discussão pode acontecer na quarta

Publicado em 03 de Abril de 2018 às 20:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2018 às 20:17
Paulo Maluf Crédito: Agência Brasil
O Conselho de Ética da Câmara suspendeu mais uma vez a análise dos processos que pedem a cassação dos deputados Celso Jacob (MDB-RJ) , João Rodrigues (PSD-SC), que estão presos, de Paulo Maluf (PP-SP), que cumpre prisão domiciliar, de Lúcio Vieira Lima (MDB-BA), que foi denunciado lavagem de dinheiro e associação criminosa.
Na semana passada, o conselho não realizou reunião por falta de quórum. Nesta terça, após iniciar a análise do caso de Jacob, o presidente do colegiado, Elmar Nascimento (DEM-BA), teve de suspender a reunião devido ao início da sessão do Congresso Nacional no plenário.
Elmar disse que vai tentar reunir novamente o conselho nesta terça, após a sessão no plenário, mas se não houver quórum a discussão dos processos deve acontecer somente na quarta.
Segundo o presidente, quando a reunião for retomada, a ideia é ler todos os quatro relatórios e abrir prazo para vista, o que fará com que a votação sobre a admissibilidade dos processos seja novamente adiada.
JACOB
O único relatório que foi lido nesta terça foi sobre o caso de Celso Jacob. Como o deputado está preso no Complexo Penitenciário da Papuda, o relator do pedido de cassação, Sandro Alex (PSD-PR), votou a favor da admissibilidade do processo.
A situação a que está submetido o representado é de conhecimento público e notório, sendo a limitação de liberdade indício suficiente de plausibilidade da falta aos deveres fundamentais do deputado, disse.
Jacob foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a sete anos e dois meses em regime semiaberto por crimes de falsificação de documento público e dispensa irregular de licitação quando era prefeito de Três Rios (RJ). Por um período, Jacob continuou frequentando a Câmara de dia e voltando para a cadeia à noite. Em novembro, no entanto, a prisão foi convertida a regime fechado, depois de ele ser flagrado tentando entrar na Papuda com biscoitos e queijo escondidos na cueca.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cadela é resgatado após três dias preso em buraco na zona rural de Venda Nova
Vídeo mostra resgate de cadela após três dias presa em mata de Venda Nova
Imagem de destaque
Por que o bilionário magnata do K-pop por trás do BTS pode ser preso?
Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados