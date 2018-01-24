Conjunto probatório tem provas de que triplex foi reservado a Lula

Triplex da OAS, localizado no Guarujá Crédito: Reprodução/TV Globo

Primeiro magistrado a ler seu voto durante julgamento do ex-presidente Lula, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o relator do processo na Corte, desembargador João Pedro Gebran Neto, disse nesta quarta-feira que "há provas" de que as reformas que foram feitas em um triplex da OAS, no Guarujá (SP), eram para beneficiar o petista.

"Há provas de que reformas foram feitas para Lula, que as aprovou. O conjunto probatório tem provas de que o tríplex foi reservado a Lula", afirmou Gebran. O voto do magistrado tem 430 páginas no total, mas ele não deve ler o texto em sua integralidade.