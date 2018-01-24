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Julgamento de Lula

Conjunto probatório tem provas de que triplex foi reservado a Lula

Segundo o relator João Pedro Gebran, as reformas que foram feitas no triplex eram para beneficiar o ex-presidente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 16:28

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 16:28

Triplex da OAS, localizado no Guarujá Crédito: Reprodução/TV Globo
Primeiro magistrado a ler seu voto durante julgamento do ex-presidente Lula, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), o relator do processo na Corte, desembargador João Pedro Gebran Neto, disse nesta quarta-feira que "há provas" de que as reformas que foram feitas em um triplex da OAS, no Guarujá (SP), eram para beneficiar o petista.
"Há provas de que reformas foram feitas para Lula, que as aprovou. O conjunto probatório tem provas de que o tríplex foi reservado a Lula", afirmou Gebran. O voto do magistrado tem 430 páginas no total, mas ele não deve ler o texto em sua integralidade.
Depois que o desembargador terminar de ler a peça, o julgamento terá uma hora de intervalo, segundo a assessoria de comunicação do TRF-4. Os desembargadores vão almoçar no local.

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