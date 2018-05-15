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Julgamento hoje

Conheça o primeiro político alvo da Lava Jato a ser julgado no STF

Processo contra o deputado federal Nelson Meurer (PP) prescreve em 21 de junho

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 17:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 17:41
Nelson Meurer (PP), de 75 anos, é deputado federal pelo Paraná desde 1993. Nascido em Bom Retiro, ele filiou-se ao PDS, a antiga Arena, partido de sustentação da ditadura militar, em 1981. Tornou-se prefeito de Francisco Beltrão, no interior do Estado em 1989, após ter sido representante de entidades agrárias no Paraná.
O deputado federal Nelson Meurer (PP) Crédito: Lucio Bernardo Jr./Ag. Câmara
O inquérito que apurou seu envolvimento na Operação Lava Jato chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2015. O parlamentar se tornou réu pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em junho de 2016, quando a Segunda Turma aceitou a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).
Segundo a PGR, teriam sido feitos pelo menos 161 repasses ao PP e ao deputado, que totalizaram R$ 357,9 milhões, entre 2006 e 2014, em esquema envolvendo o ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa e o doleiro Alberto Yousseff. Segundo a denúncia, dois de seus filhos o ajudaram a ocultar esses bens.
Meurer será o primeiro réu com prerrogativa de foro a ser julgado na Lava Jato em virtude do risco de prescrição da denúncia - previsto para 21 de junho. O julgamento acontece nesta terça-feira (15).
Estou com a consciência tranquila e tenho certeza absoluta que a Segunda Turma do STF vai analisar e me absolver, diz o deputado, que deve se aposentar da vida pública neste ano.

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