Compartilhar coisas no WhatsApp, todo mundo faz, diz Amaro sobre operação da PF

O deputado estadual Amaro Neto Crédito: Ricardo Medeiros

Indicado como candidato com maior intenção de votos ao Senado na suposta pesquisa falsa investigada pela Polícia Federal na Operação Voto Livre, o deputado estadual Amaro Neto (PRB) disse nesta quinta-feira (15) que é a favor do cerco de combate às fake news, mas destacou que a sondagem eleitoral é verdadeira, apesar de ter sido feita somente para consumo interno de um partido. O deputado afirmou que "compartilhar coisas no WhatsApp, todo mundo compartilha", mas ressaltou que aguarda as conclusões da PF.

Vários partidos estão fazendo pesquisas, tive acesso a algumas delas e vi o Neucimar Fraga (presidente do PSD) dizendo que a pesquisa é verdadeira. Conheço o instituto que fez. Agora, se isso deveria ser compartilhado ou não, a Polícia Federal é quem vai dizer. Não vou fazer juízo de valor sobre o trabalho deles, afirmou.

Intimado a depor e apontado como o responsável pela publicação da pesquisa falsa, o ex-assessor especial da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport) Evandro Figueiredo fez parte do gabinete de Amaro na Assembleia Legislativa. O deputado, no entanto, diz que conhecia Evandro como uma "figura pública", de movimentos do bairro Jardim Camburi, mas rejeita ter sido o responsável por sua ida para a secretaria estadual.

Evandro é uma figura pública, fonte de vários veículos da imprensa por sua atuação em Jardim Camburi, mas não fui eu que o coloquei no governo do Estado, que, inclusive, disse não compactuar com esse tipo de prática. Compartilhar coisas no WhatsApp, todo mundo compartilha. Vamos aguardar a investigação e ver o que a Polícia Federal vai apresentar. Se eles estão fechando o cerco às fake news, eu apoio, pois fui vítima disso nas eleições de 2016, ressaltou Amaro.

Na tarde desta quarta-feira (14), o deputado esteve em Brasília junto ao secretário estadual de Esportes, Roberto Carneiro (Ex-PDT e atualmente no PRB), quando se filiaram ao PRB . Amaro, no entanto, diz que não chegou a comentar com Carneiro sobre a operação da Polícia Federal no Espírito Santo.

No Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15), Carneiro assina a exoneração de Evandro. Procurada desde esta quarta-feira (14), a Secretaria Estadual de Esportes ainda não se manifestou. Ontem, a superintendente estadual de Comunicação, Andréia Lopes, descartou qualquer ligação do governo com a prática de divulgação de fake news. Ela garantiu que haveria "apuração rigorosa" sobre o fato atribuído ao agora ex-servidor público.

A reportagem também procurou o presidente do PSD, Neucimar Fraga, e aguarda posicionamento.

O QUE DIZIA "PESQUISA" INVESTIGADA

A pesquisa foi publicada no site Capixabão.com com o título: Paulo Hartung tem a preferência do eleitor da Grande Vitória. Além de falar em vantagem do atual governador nas intenções de voto, o site também mencionava que Amaro era favorito na corrida ao Senado.

A pesquisa, segundo a publicação, teria sido encomendada pelo PSD, mas não estava registrada por ser uma consulta apenas para consumo interno do partido.

DENÚNCIA

A investigação começou após a PF receber uma denúncia de uma suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos compartilhada pelo WhatsApp.

Durante as investigações, segundo a PF, também foi verificada a divulgação de uma suposta falsa pesquisa eleitoral pelo site Capixabão.com.

OUTRO LADO

Gazeta Online que Procurado desde esta quarta-feira (14) para comentar a investigação da PF, Evandro Figueiredo disse nesta quinta-feira (15) aoque não vai se manifestar

Por meio de nota, o site Capixabão se disse surpreso com a operação da PF: "Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo fake news (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos".

Confira a nota, na íntegra:

Tendo em vista a deflagração da operação Voto Livre realizada pela Polícia Federal, o Portal Capixabão vem a público esclarecer que, tem mais de 12 anos de atuação no ramo do Jornalismo, com mais de um milhão de acessos por mês e sempre pautou a divulgação de suas notícias na boa prática jornalística, com a devida apuração dos fatos, realizada por jornalistas registrados em sua identidade de classe.

Há cerca de dois meses implantamos em nosso portal a coluna Bastidores da Política, com o objetivo de informar nossos leitores com tudo que acontece nos bastidores da política capixaba, de forma independente, imparcial e em tempo real.

Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo Fake News (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos.

Reforçamos que acreditamos na carta magna de nosso país, onde está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento. Nos colocamos à disposição de todos, para quaisquer esclarecimentos.

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