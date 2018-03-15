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Operação Voto Livre

Compartilhar coisas no WhatsApp, todo mundo faz, diz Amaro sobre operação da PF

Deputado afirma que aguarda conclusões da Polícia Federal e nega ter indicado investigado para cargo na Sesport
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mar 2018 às 14:24

Publicado em 15 de Março de 2018 às 14:24

O deputado estadual Amaro Neto Crédito: Ricardo Medeiros
Indicado como candidato com maior intenção de votos ao Senado na suposta pesquisa falsa investigada pela Polícia Federal na Operação Voto Livre, o deputado estadual Amaro Neto (PRB) disse nesta quinta-feira (15) que é a favor do cerco de combate às fake news, mas destacou que a sondagem eleitoral é verdadeira, apesar de ter sido feita somente para consumo interno de um partido. O deputado afirmou que "compartilhar coisas no WhatsApp, todo mundo compartilha", mas ressaltou que aguarda as conclusões da PF. 
Vários partidos estão fazendo pesquisas, tive acesso a algumas delas e vi o Neucimar Fraga (presidente do PSD) dizendo que a pesquisa é verdadeira. Conheço o instituto que fez. Agora, se isso deveria ser compartilhado ou não, a Polícia Federal é quem vai dizer. Não vou fazer juízo de valor sobre o trabalho deles, afirmou.
Intimado a depor e apontado como o responsável pela publicação da pesquisa falsa, o ex-assessor especial da Secretaria Estadual de Esportes (Sesport) Evandro Figueiredo fez parte do gabinete de Amaro na Assembleia Legislativa. O deputado, no entanto, diz que conhecia Evandro como uma "figura pública", de movimentos do bairro Jardim Camburi, mas rejeita ter sido o responsável por sua ida para a secretaria estadual.
Evandro é uma figura pública, fonte de vários veículos da imprensa por sua atuação em Jardim Camburi, mas não fui eu que o coloquei no governo do Estado, que, inclusive, disse não compactuar com esse tipo de prática. Compartilhar coisas no WhatsApp, todo mundo compartilha. Vamos aguardar a investigação e ver o que a Polícia Federal vai apresentar. Se eles estão fechando o cerco às fake news, eu apoio, pois fui vítima disso nas eleições de 2016, ressaltou Amaro.
Na tarde desta quarta-feira (14), o deputado esteve em Brasília junto ao secretário estadual de Esportes, Roberto Carneiro (Ex-PDT e atualmente no PRB), quando se filiaram ao PRB. Amaro, no entanto, diz que não chegou a comentar com Carneiro sobre a operação da Polícia Federal no Espírito Santo.
No Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15), Carneiro assina a exoneração de Evandro. Procurada desde esta quarta-feira (14), a Secretaria Estadual de Esportes ainda não se manifestou. Ontem, a superintendente estadual de Comunicação, Andréia Lopes, descartou qualquer ligação do governo com a prática de divulgação de fake news. Ela garantiu que haveria "apuração rigorosa" sobre o fato atribuído ao agora ex-servidor público.
A reportagem também procurou o presidente do PSD, Neucimar Fraga, e aguarda posicionamento.
O QUE DIZIA "PESQUISA" INVESTIGADA
A pesquisa foi publicada no site Capixabão.com com o título: Paulo Hartung tem a preferência do eleitor da Grande Vitória. Além de falar em vantagem do atual governador nas intenções de voto, o site também mencionava que Amaro era favorito na corrida ao Senado.
A pesquisa, segundo a publicação, teria sido encomendada pelo PSD, mas não estava registrada por ser uma consulta apenas para consumo interno do partido. 
DENÚNCIA
A investigação começou após a PF receber uma denúncia de uma suposta falsa pesquisa eleitoral de intenção de votos compartilhada pelo WhatsApp.
Durante as investigações, segundo a PF, também foi verificada a divulgação de uma suposta falsa pesquisa eleitoral pelo site Capixabão.com.
OUTRO LADO
Procurado desde esta quarta-feira (14) para comentar a investigação da PF, Evandro Figueiredo disse nesta quinta-feira (15) ao Gazeta Online que não vai se manifestar.
Por meio de nota, o site Capixabão se disse surpreso com a operação da PF: "Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo fake news (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos". 
Confira a nota, na íntegra:
Tendo em vista a deflagração da operação Voto Livre realizada pela Polícia Federal, o Portal Capixabão vem a público esclarecer que, tem mais de 12 anos de atuação no ramo do Jornalismo, com mais de um milhão de acessos por mês e sempre pautou a divulgação de suas notícias na boa prática jornalística, com a devida apuração dos fatos, realizada por jornalistas registrados em sua identidade de classe.
Há cerca de dois meses implantamos em nosso portal a coluna Bastidores da Política, com o objetivo de informar nossos leitores com tudo que acontece nos bastidores da política capixaba, de forma independente, imparcial e em tempo real.
Nos causa espanto o fato de nosso portal fazer parte de uma investigação de matérias tipo Fake News (notícias falsa), sendo que temos uma empresa com CNPJ registrado, endereço fixo e recolhemos nossos impostos. Procuramos sempre divulgar informações baseadas em fatos reais e não especulativos.
Reforçamos que acreditamos na carta magna de nosso país, onde está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, a liberdade de expressão e a livre manifestação de pensamento. Nos colocamos à disposição de todos, para quaisquer esclarecimentos.
INÉDITO
A Voto Livre é a primeira operação da PF no combate às fake news e relacionada às eleições deste ano. A operação foi realizada em conjunto com a Polícia Civil do Estado.

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