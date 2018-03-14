Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Ex-diretor da PF

Comissão da Presidência aprova 'censura ética' contra Segovia

Grupo também arquivou representações contra ministros

Publicado em 13 de Março de 2018 às 22:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2018 às 22:21
O ex-diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A Comissão de Ética da Presidência (CEP) aprovou, em reunião nesta segunda-feira (12), uma censura ética ao ex-diretor da Polícia Federal Fernando Segovia. O órgão alegou que Segovia infringiu o Código de Conduta da administração federal ao, em uma entrevista à agência Reuters, "se manifestar sobre investigação policial ainda em curso".
Em fevereiro, o órgão havia aberto processo para investigar o ex-diretor-geral da PF pela declaração na qual sugeriu que o inquérito contra o presidente Michel Temer no caso dos portos seria arquivado e cogitou punições ao delegado que comanda a investigação. Segovia teve prazo de dez dias para se explicar junto à Comissão.
Os integrantes da Comissão de Ética também decidiram, por unanimidade, arquivar representações apresentadas contra os ministros Blairo Maggi, Maurício Quintella Lessa, Mendonça Filho, Osmar Terra, Ricardo Barros, Sarney Filho e Fernando Coelho Filho, e contra os ex-ministros Ronaldo Nogueira, José Serra e Bruno Araújo, além do senador Romero Jucá. Todos foram representados por conta de oferta de cargos durante o processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff.
Para arquivar a representação, o órgão alegou "não ter competência para analisar a conduta descrita na denúncia, seja por tratar de exercício da atividade parlamentar, seja por envolver atos de nomeação praticados pelo Vice-Presidente da República em exercício temporário da Presidência da República", diz a nota.
As decisões são assinadas pelo ex-presidente da CEP, Mauro Menezes, que ontem foi substituído no cargo por Luiz Navarro, ex-ministro da Controladoria Geral da República.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados