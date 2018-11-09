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Projeto de Lei

Comissão da Câmara aprova aumento de pena para espancamento

Segundo decisão da Comissão de Cidadania e Justiça, agressão passa a ser configurada 'quando há lesões corporais repetidas'

Publicado em 09 de Novembro de 2018 às 11:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2018 às 11:19
Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou aumento de dois terços na pena para crimes de espancamento, que passa a ser de 5 meses a 1 ano e 8 meses de detenção.
O projeto de lei nº 8.529/17 é de autoria do deputado José Mentor (PT-SP) e foi aprovado na quarta, 7.
Pela legislação anterior, o espancamento era enquadrado apenas como lesão corporal, crime já tipificado no artigo 129 do Código Penal. A partir da nova decisão, o ato passa a ser configurado quando houver repetidas lesões, sejam elas de nível leve, grave ou gravíssimo.
No decorrer de sua vigência, doutrinadores, juristas e operadores do Direito perceberam que nossa Lei Penal Maior não penaliza mais de uma ou um conjunto de lesões combinadas, provocadas simultaneamente, que causam o agravamento do quadro clínico da vítima, aponta o projeto da nova lei.
Durante a sessão da CCJ, o relator da proposta, deputado Valmir Prascidelli (PT-SP), afirmou que a nova pena pode fazer justiça a muitos casos onde não havia essa diferenciação.
Jovens, vítimas de preconceito, torcedores de futebol, enfim, há vários grupos de pessoas que, no Brasil, podem se encontrar na apavorante situação de vir a serem espancados por uma ou mais pessoas e ter, como resultado, lesões corporais das mais variadas ordens.
A proposta segue agora para análise do Plenário da Câmara.

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