Comissão da Câmara aprova aumento de pena para espancamento

Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ) da Câmara aprovou aumento de dois terços na pena para crimes de espancamento, que passa a ser de 5 meses a 1 ano e 8 meses de detenção.

O projeto de lei nº 8.529/17 é de autoria do deputado José Mentor (PT-SP) e foi aprovado na quarta, 7.

Pela legislação anterior, o espancamento era enquadrado apenas como lesão corporal, crime já tipificado no artigo 129 do Código Penal. A partir da nova decisão, o ato passa a ser configurado quando houver repetidas lesões, sejam elas de nível leve, grave ou gravíssimo.

No decorrer de sua vigência, doutrinadores, juristas e operadores do Direito perceberam que nossa Lei Penal Maior não penaliza mais de uma ou um conjunto de lesões combinadas, provocadas simultaneamente, que causam o agravamento do quadro clínico da vítima, aponta o projeto da nova lei.

Durante a sessão da CCJ, o relator da proposta, deputado Valmir Prascidelli (PT-SP), afirmou que a nova pena pode fazer justiça a muitos casos onde não havia essa diferenciação.

Jovens, vítimas de preconceito, torcedores de futebol, enfim, há vários grupos de pessoas que, no Brasil, podem se encontrar na apavorante situação de vir a serem espancados por uma ou mais pessoas e ter, como resultado, lesões corporais das mais variadas ordens.