Comandante e associações criticam Amaro por dizer que PM foi 'sapecado'

Amaro Neto coordena bloco partidário no Legislativo Crédito: Ricardo Medeiros

Após se referir ao PM Afonso Miller Costa de Mello, que foi baleado na cabeça nesta terça-feira (20) em Vila Velha, como o "policial sapecado", o deputado estadual e apresentador de TV Amaro Neto (PRB) recebeu críticas e mensagens de repúdio por parte de associações de policiais e até mesmo do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Nylton Rodrigues.

A declaração de Amaro foi feita ao vivo, quando o parlamentar apresentava seu programa de TV. Para o coronel Nylton, o termo utilizado por Amaro é "jocoso" e "pejorativo".

Coronel Nylton Rodrigues, comante geral da Polícia Militar do ES Crédito: Marcelo Prest

"Não aceitamos essa expressão 'infeliz'. Sentimos isso como uma falta de respeito, ao soldado Mello, à sua família, à Polícia Militar. Essa afronta é moralmente cúmplice da barbárie", escreveu o comandante-geral da PM em uma nota de repúdio.

A Associação Geral dos Militares do Estado do Espírito Santo (Agem-PMBM) também reagiu à expressão usada por Amaro. Para o presidente da entidade, Maxson Luiz, houve "falta de respeito aos profissionais da categoria". "Ser humano não é sapecado, quem é sapecado é porco, portanto mais respeito!", cobrou, em nota.

Já os policiais civis, por meio do Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol), disseram, também por nota, que a fala é "descabível e jocosa" pela posição que Amaro ocupa, como representante da população na Assembleia Legislativa.

O OUTRO LADO

Procurado na manhã desta quarta-feira (21) pelo Gazeta Online para se posicionar sobre as críticas, o deputado e apresentador de TV Amaro Neto não quis comentar o assunto.

No entanto, na abertura de seu programa, no início da tarde desta quarta, Amaro disse que "em momento algum houve desrespeito com a vítima ou com a instituição Polícia Militar".

"Quem assiste ao Balanço sabe que o nosso diferencial é o linguajar popular. É o rato, é o PNCL, é a baratinha, é o cavernoso, é o bailarino. Muitas expressões. Muitas dessas expressões são usadas pelos próprios policiais e outras são retiradas das comunidades e das quebradas da Grande Vitória e de todo o Brasil. Portanto, em momento algum houve desrespeito com a vítima ou com a instituição Polícia Militar. Sabemos, sim, a importância de cada soldado na rua. Sempre nos solidarizamos em situações como essa e torcemos pela recuperação do soldado Mello", afirmou Amaro, no início de seu programa de TV.

LEIA NA ÍNTEGRA AS NOTAS DE REPÚDIO

Coronel Nylton

Na manhã de ontem, terça-feira (20), o soldado da Polícia Militar do Espírito Santo, Afonso Miller Costa de Mello, 25 anos, foi covardemente atingido por dois tiros na cabeça efetuados por um criminoso, no momento em que saía de uma academia no bairro São Torquato, município de Vila Velha.

O policial militar está internado no Hospital São Lucas em Vitória, onde após ser operado se recupera na UTI, em estado gravíssimo, porém estável.

Os suspeitos da participação no crime foram presos, dentre eles, o autor confesso dos disparos, um adolescente de 15 anos. A arma de fogo utilizada foi apreendida pela Polícia Militar.

Já seria extremamente aviltante a brutalidade sofrida por esse profissional de segurança pública, um jovem, um servidor público, um filho, um amigo, um ser humano.

Entretanto, ainda na tarde de ontem, o apresentador de TV AMARO NETO, em seu programa jornalístico diário, Balanço Geral da TV Vitória, ao noticiar ao vivo o fato, utilizou um termo jocoso e, por que não dizer, pejorativo, anunciando que um policial foi sapecado em São Torquato, Vila Velha.

Não aceitamos essa expressão infeliz. Sentimos isso como uma falta de respeito, ao soldado Mello, à sua família, à Polícia Militar, representada por todos os homens e mulheres que diuturnamente enfrentam a criminalidade com suor, sangue e vidas.

Sentimos isso como um desrespeito ao povo capixaba!

Esse desrespeito proferido, diga-se, mais de uma vez durante a reportagem, é antagônico ao que a Polícia Militar e seus integrantes dispensam ao apresentador AMARO NETO e à TV Vitória, como também a todos profissionais e órgãos de imprensa.

Essa afronta é moralmente cúmplice da barbárie; é também oposta ao respeito que temos para com o representante do povo, no Poder Legislativo em nosso Estado;

Agradecemos a todas as manifestações de apoio, ao corpo clínico do hospital São Lucas, aos policiais militares e civis que efetuaram a detenção dos criminosos; agradecemos a todos que doaram sangue atendendo o nosso clamor.

O Sd Mello está precisando de nossas orações, estamos junto com ele, com sua família.

A busca incessante pelo respeito aos Direitos Humanos deve ser incansável; isso é o que queremos para todos; trabalhamos com todas as nossas forças para uma sociedade melhor, mais respeitosa e harmoniosa.

POLÍCIA MILITAR, PATRIMÔNIO DO POVO CAPIXABA!

Quartel do Comando Geral, Vitória-ES, 21 de março de 2018.

NYLTON RODRIGUES RIBEIRO FILHO  Coronel QOC

Comandante Geral da PMES

Associação Geral dos Militares do Estado do Espírito Santo (AGEM-PMBM)

A ASSOCIAÇÃO GERAL DOS MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  AGEM-PMBM ES, vem por meio desta REPUDIAR a conduta adotada pelo apresentador da TV Vitória/Rede Record e Deputado Estadual Amaro Neto, ao iniciar seu programa Balanço Geral, no dia de hoje, 20/03/2018, este apresentador tratou sem respeito o nobre soldado da Polícia Militar que foi baleado na cabeça, Sd PM Mello, ao proferir a seguinte frase foi sapecado.

O apresentador ao utilizar uma expressão chula e de muito mau gosto demonstra a total falta de respeito para com o profissional que se dedica diuturnamente à sociedade capixaba.

Não deveria ser esta a postura adotada por um apresentador de um programa policial e muito menos de um membro da Assembleia Legislativa, afrontado assim a toda a categoria e sociedade capixaba.

Este episódio nos faz recordar de outra fala em que este mesmo apresentador ao estar apresentando um programa em outro Estado fez referência ofensiva e desrespeitosa aos militares capixaba e só reitera seu desprezo com estes guerreiros que protegem a sociedade mesmo com o risco da própria vida.

Saiba respeitar os demais Senhor Amara Neto!

Estes fatos serão lembrados por toda a categoria, tenha certeza!

Eu, Patrick Gomes Silva Nascimento, advogado, por meio dessa nota venho repudiar a conduta adotada pelo apresentador da Rede Record e Deputado Estadual Sr. Amaro Neto em seu programa balanço geral, exibido na data de hoje, 20 de março de 2018.

O sr. Amaro Neto, em total desrespeito a família do policial militar Sd. Mello, bem como, ao ser humano em si, ao noticiar sobre a fatalidade ocorrida com o dito militar usou expressões chulas e mau gosto dizendo que p PM foi "sapecado".

Não é essa a postura que um jornalista deve ter ao noticiar um fato, tão grave que afronta toda a sociedade, tampouco é esperado tal conduta de um parlamentar. Alias, como representante do povo, Vossa Excelência deveria ocupar a tribuna para buscar melhorias na segurança pública, vez que em nosso estado ela vai de mal a pior.

O sr. Deputado, deveria ter mais respeito ao se dirigir a um servidor público que defende a sociedade muitas vezes deixando sua família desguarnecida. Faltou a Vossa Excelência respeito para com os familiares e para com os irmãos de farda do Sd. Mello.

A partir de hoje, não assistirei a programação da rede Record de televisão até o que o sr. Amaro Neto tenha a decência de se retratar publicamente.

Ah! e antes que eu me esqueça, ser humano não é sapecado, quem é sapecado é porco, portanto mais respeito!

MAXSON LUIZ - PRESIDENTE AGEM-PMBM ES

SINDIPOL

O Sindicato dos Policiais Civis do Espírito Santo (Sindipol/ES) vem a público repudiar veementemente a fala utilizada pelo Deputado Estadual e apresentador do Balanço Geral/ES Amaro Neto durante o programa dessa terça-feira (20). Durante o programa, o apresentador ao se expressar sobre o caso do Policial Militar baleado na cabeça no bairro São Torquato, em Vila Velha, se referiu ao nobre colega como policial sapecado.

Para o Sindipol/ES a expressão do apresentador é uma falta de respeito com toda a categoria policial e ao próprio soldado que foi atingido e se encontra no hospital em estado grave.

O promotor de justiça de Fundão, Dr. Egídio, classificou a expressão do apresentador como absurda e desrespeitosa com a situação grave do soldado.

O soldado foi alvejado na manhã dessa terça-feira (20) por um tiro na cabeça após sair de uma academia no bairro São Torquato, em Vila Velha.

Por fim, para o Sindipol/ES, a expressão usada durante o programa pelo ilustre Deputado Estadual Amaro Neto é descabível e jocosa, e pela sua posição demostrou não possuir o mínimo de respeito pela força policial seja ela civil ou militar.

Os policiais são os verdadeiros heróis da sociedade, por isso, merecem o respeito, principalmente das autoridades constituídas pela lei.