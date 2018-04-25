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General Villas Bôas

Comandante do Exército é internado em Brasília

Villas Bôas enfrenta uma doença degenerativa e atualmente está usando cadeira de rodas

Publicado em 25 de Abril de 2018 às 17:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2018 às 17:57
O comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, de 66 anos, foi internado em um hospital da rede privada em Brasília para "realização de procedimentos médicos" e recebe alta nesta quarta-feira (25), segundo informações obtidas no Exército, que não deu mais detalhes.
General Eduardo Villas Bôas Crédito: Dida Sampaio | Estadão
O Centro de Comunicação do Exército emitirá uma nota mais tarde sobre o assunto. Villas Bôas enfrenta uma doença degenerativa e atualmente está usando cadeira de rodas.
Villas Bôas causou polêmica no início de abril, quando usou seu Twitter para questionar o cenário político do País. A mensagem foi escrita dias antes do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser condenado e preso pela Operação Lava Jato.
Na ocasião, ele escreveu: Nessa situação que vive o Brasil, resta perguntar às instituições e ao povo quem realmente está pensando no bem do país e das gerações futuras e quem está preocupado apenas com interesses pessoais? 
Alguns interlocutores admitiram, na ocasião, que a manifestação do comandante era um recado direto às tentativas de mudarem entendimento legal para favorecer o ex-presidente Lula, mas tentaram descartar uma ameaça ou pressão sobre o Supremo Tribunal Federal.

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