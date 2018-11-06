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Nomeação

'Com toda a certeza vai ter mulher no ministério', afirma Bolsonaro

Presidente eleito também admitiu a possibilidade de deslocar general Heleno para o Planalto

Publicado em 06 de Novembro de 2018 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 nov 2018 às 18:48
Jair Bolsonaro (PSL-RJ), presidente eleito Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (06), o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que "com toda a certeza vai ter mulher no ministério". A declaração foi dada após uma jornalista questioná-lo sobre a ausência de nomes femininos entre os cinco já anunciados durante a última semana para compor o governo. Apesar de afirmar que deve incluir uma mulher no ministério, Bolsonaro disse que não vê problema em ter anunciado apenas homens até o momento.
A equipe de transição, que teve 27 integrantes nomeados na última segunda-feira, conta apenas com uma mulher: Márcia Amarílio da Cunha Silva, coronel do Corpo de Bombeiros, que já participa das reuniões no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília e terá a nomeação publicada pelo Diário Oficial nos próximos dias.
Na entrevista, Bolsonaro confirmou que pode decidir não indicar o general Heleno para o ministério da Defesa, mas sim para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, atualmente ocupado pelo também general Sérgio Etchegoyen.
Se decidir por incluir Heleno na Segurança Institucional, o presidente eleito demonstra que pode buscar outro militar para a vaga na Defesa.
"Tem que entender do assunto", disse Bolsonaro ao justificar a possível prioridade na escolha.
Bolsonaro disse ainda que tem nomes quase fechados para os ministérios da Agricultura, Meio ambiente, Infraestrutura e Relações Exteriores, o que indica que a ideia de fusão das duas primeiras pastas não vai mesmo acontecer, como chegou a ser anunciado.

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