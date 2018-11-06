'Com toda a certeza vai ter mulher no ministério', afirma Bolsonaro

Jair Bolsonaro (PSL-RJ), presidente eleito Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Em coletiva de imprensa na tarde desta terça-feira (06), o presidente eleito Jair Bolsonaro afirmou que "com toda a certeza vai ter mulher no ministério". A declaração foi dada após uma jornalista questioná-lo sobre a ausência de nomes femininos entre os cinco já anunciados durante a última semana para compor o governo. Apesar de afirmar que deve incluir uma mulher no ministério, Bolsonaro disse que não vê problema em ter anunciado apenas homens até o momento.

A equipe de transição, que teve 27 integrantes nomeados na última segunda-feira, conta apenas com uma mulher: Márcia Amarílio da Cunha Silva, coronel do Corpo de Bombeiros, que já participa das reuniões no Centro Cultural do Banco do Brasil em Brasília e terá a nomeação publicada pelo Diário Oficial nos próximos dias.

Na entrevista, Bolsonaro confirmou que pode decidir não indicar o general Heleno para o ministério da Defesa, mas sim para o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, atualmente ocupado pelo também general Sérgio Etchegoyen.

Se decidir por incluir Heleno na Segurança Institucional, o presidente eleito demonstra que pode buscar outro militar para a vaga na Defesa.

"Tem que entender do assunto", disse Bolsonaro ao justificar a possível prioridade na escolha.