Com atuação discreta, Elda se despede da chefia do Ministério Público

Em sua última semana no cargo de procuradora-geral de Justiça, Elda Spedo prestou contas sobre os dois anos de sua gestão à frente do Ministério Público Estadual (MPES), nesta segunda-feira (23), na Assembleia Legislativa.

Representando a continuidade da gestão anterior, do procurador Eder Pontes, Elda deixa o cargo no próximo dia 2. Eder, que atuou na gestão dela como subprocurador-geral de Justiça Administrativo, reassume a função de chefe do Ministério Público até 2020.

Procuradora Elda Spedo na Assembleia Legislativa Crédito: Tati Beling/Ales

Em seu discurso inicial, Elda destacou o fato de ter assumido o órgão em um período de crise e retração de recursos e elencou também como marca de sua atuação os projetos de combate à violência doméstica, o Grupo de Trabalho de Recuperação do Rio Doce e a formação do Comitê de Gestão de Crise na Segurança Pública, durante a greve dos policiais militares, em 2017.

A discrição da procuradora no cargo, além de ser uma característica pessoal dela, foi enfatizada também pelos deputados, que utilizaram a fase das perguntas para tecer elogios a Elda.

Nós pudemos acompanhar uma procuradora-geral muito discreta, porém incisiva em momentos importantes para o nosso Estado, tomando decisões firmes, representando a sociedade, afirmou o deputado Sandro Locutor (PROS).

Cobrança

O deputado Sergio Majeski (PSB) aproveitou para questionar a procuradora-geral sobre as representações que são feitas no órgão e que afetam diretamente o Executivo.

Elas parecem andar mais lentamente ou são arquivadas, como ocorreu com várias representações contra um secretários de Estado. Gostaria que a senhora explicasse temos essa sensação, ou por que isso acontece, questionou.