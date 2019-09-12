Colunista do 'Washington Post' diz que Araújo tem discurso incoerente

Ernesto Araújo participa de teleconferência do Grupo de Lima para discutir Venezuela Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Ishaan Tharoor, colunista do jornal The Washington Post. Após criticar o que chamou de "climatismo" e defender que há um "alarmismo climático" utilizado pela imprensa durante um discurso feito na quarta-feira (11), na Heritage Foundation - um dos principais "think tanks" conservadores dos Estados Unidos -, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo , foi duramente criticado por, colunista do jornal

Depois de ouvir o discurso do chanceler - o qual, segundo Tharoor, "acredita que a mudança climática é uma conspiração marxista", o jornalista disse em sua conta no Twitter que aquilo se tratava de uma .

"Araújo diz que (o presidente Jair) Bolsonaro está cria"lengalenga sem fim de vitimização de alguém que está no poder"ndo 'um amálgama liberal-conservador' com base em 'nação, família, laços tradicionais' e oposta ao 'globalismo'", afirmou Tharoor. "Isso é incrivelmente ideológico para um chanceler no exterior."

O colunista ressaltou que nunca havia ouvido Araújo antes e que ficou impressionado em ver o quão as observações dele são incoerentes. "Agora ele está falando algo sobre o socialismo do século 21 ser (Antonio) Gramsci conhecer os cartéis de drogas. E agora está citando (Herbert) Marcuse e todos os membros da Escola de Frankfurt", afirmou Tharoor. "Isso é incrível. Não sabemos se ele alguma vez leu sobre teorias críticas neomarxistas além do que está escrito na Wikipedia", acrescentou.

"Além de se irritar com os esquerdistas universitários, a direita americana jamais se importaria com essas pessoas ou envolveria suas ideias (ainda que absurdamente) em um discurso de política externa. Araújo mostrou uma distinção entre o leninismo e o stalinismo, como se alguém na Heritage se importasse."

Tharoor termina citando uma entrevista que fez com o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão , em abril deste ano e ressaltando que o general "parecia muito irritado com Araújo".

REAÇÕES E CRÍTICAS

Pouco depois de publicar as críticas a Araújo, o jornalista disse que foi muito criticado nas redes sociais. "As menções a mim estão cheias da palavra 'vergonha' (...), o que parece predominante no Twitter brasileiro na era de Bolsonaro, enquanto 'resistir' estava no Twitter americano no primeiro ano (de governo de Donald) Trump", afirmou.

Um dos internautas, em resposta a Tharoor, disse que o colunista "é um esquerdista" e que "Ernesto Araújo é um homem corajoso que expõe a sujeira do comunismo".